Nhà mạng đổi tên hiển thị thành 'Tự hào Việt Nam'

Việc đổi tên mạng Viettel thành tên "Tự hào Việt Nam" là một hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người dùng di động đặc biệt của nhà mạng này tại Việt Nam.

Mạng di động Viettel bất ngờ đổi tên thành 'Tự hào Việt Nam'. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+.

Đêm ngày 31/8, nhiều thuê bao của mạng di động Viettel bất ngờ nhận thấy tên hiển thị của nhà mạng trên điện thoại của mình được thay đổi thành dòng chữ "Tu hao Viet Nam" (Tự hào Việt Nam).

Không cần thông báo rình rang, không cần những chiến dịch quảng bá ồn ào, chỉ với một thay đổi tinh tế tên mạng hiển thị trên điện thoại, Viettel đã mang đến một thông điệp giản dị mà sâu sắc, gợi lên niềm tự hào dân tộc.

Theo ghi nhận, người dùng iPhone sử dụng mạng Viettel chỉ cần khởi động lại máy hoặc bật chế độ "Airplane Mode" rồi tắt đi, dòng chữ "Tự hào Việt Nam" sẽ hiện lên thay thế cho tên mạng quen thuộc. Dù ngắn gọn, nhưng cụm từ này lại đủ sức đánh thức cảm xúc và lòng tự hào của hàng triệu người Việt, nhất là trong thời khắc linh thiêng hướng tới ngày Quốc khánh 2/9.

Trong lĩnh vực viễn thông, việc đổi tên hiển thị của nhà mạng là điều rất hiếm xảy ra. Thông thường, thay đổi này chỉ diễn ra khi có sự thay đổi về tên thương hiệu, nhận diện hoặc công nghệ truyền dẫn như từ 3G sang 4G, 5G. Chính vì vậy, việc Viettel chủ động thực hiện thay đổi này với mục đích truyền tải thông điệp yêu nước càng trở nên đặc biệt.

Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có nhà mạng Viettel thay đổi tên hiển thị. Người dùng cũng lưu ý việc thay đổi tên mới chỉ trên các mẫu điện thoại iPhone.

Những dòng chữ nhỏ ấy, dù chỉ xuất hiện trên góc màn hình, nhưng lại mang trong mình sức mạnh truyền cảm hứng, gợi nhắc mỗi người về tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và Tổ quốc.

Hàng triệu chiếc điện thoại hiển thị cùng một thông điệp vào đúng thời điểm ý nghĩa nhất trước thềm Quốc khánh 2/9 chính là một màn "biểu dương" thầm lặng, gợi nhắc về tình yêu đất nước đang được nối dài qua từng "bước chân" số hóa của Việt Nam.

Trước đó, vào năm 2020, thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, các nhà mạng lớn như Viettel, Vinaphone và Mobifone cũng đã từng có hành động tương tự nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. Cả ba nhà mạng đồng loạt thay tên hiển thị thành các thông điệp như "Hãy ở nhà!" hay “#stayhome” để khuyến khích người dân tuân thủ giãn cách, hạn chế tiếp xúc xã hội.