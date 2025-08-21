Nhà mạng đồng loạt tung khuyến mãi mừng 80 năm Quốc khánh

Viettel, VinaPhone và MobiFone đều đưa ra các gói cước ưu đãi hoặc miễn phí một lượng lớn dung lượng nhân dịp đại lễ 2/9.

Các nhà mạng mở rộng mạng lưới tại các tuyến phố diễu binh, diễu hành. Ảnh: VT.

Đại diện Viettel Telecom cho biết từ ngày 19/8, nhà mạng này ra mắt gói cước 5G29 - gói cước 5G rẻ nhất từ trước đến nay với giá 29.000 đồng cho 12GB dung lượng Internet di động kèm 80 phút gọi và 80 SMS. Đây là gói cước đặc biệt của nhà mạng có thị phần lớn nhất trong nước để kỷ niệm 80 năm ngày lễ Quốc khánh 2/9. Khi người dùng đăng ký từ 19/8-2/9, dung lượng được tăng lên 24GB.

Ngoài các dịch vụ di động, Viettel cũng đưa ra ưu đãi với dịch vụ Internet cố định, giảm cước phí 29.000 đồng từ 5/8-30/9, có thể cộng dồn cho các khách hàng trả trước một năm.

Trước đó, nhà mạng VinaPhone cũng ra mắt chương trình tặng data miễn phí cho toàn bộ thuê bao của hãng trên phạm vi toàn quốc. Người dùng sẽ được tặng từ 2GB đến 80GB, tuỳ theo mức tiêu dùng trong tháng 7.

Nhà mạng MobiFone ra mắt gói cước VN80 - 80GB dung lượng di động với giá 34.000đ, với ký nghĩa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 34 tỉnh/ thành phố. Nhà mạng này cũng tặng 50% giá trị thẻ nạp cho các thuê bao trả trước trong ngày 2/9, không giới hạn số lần nạp.

Cùng với việc ra mắt các gói cước và khuyến mại, trong một tuần trở lại đây cả 3 nhà mạng đều mở rộng mạng lưới, bổ sung trạm tại Hà Nội ở sân bay, các tuyến đường diễu binh diễu hành dự kiến sẽ có lượng người dùng lớn hơn thường ngày.