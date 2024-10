Nhà Khang Điền tiếp tục giải thể 2 công ty con

Kể từ năm 2022, nhà phát triển bất động sản này đã liên tục giải thể hàng loạt công ty con, trong bối cảnh kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Nhà Khang Điền liên tục giải thể công ty con trong các năm gần đây. Ảnh: KDH.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) đã thông qua Nghị quyết giải thể 2 công ty con là Công ty TNHH Phát triển Nhà và Xây dựng Hạ tầng Long Phước Điền và Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Phú.

Công ty Long Phước Điền có vốn điều lệ 140 tỷ đồng , trong khi công ty Nam Phú có vốn điều lệ 100 tỷ đồng . Đây là 2 công ty con mà KDH sở hữu lần lượt 99,95% và 99% vốn điều lệ. Cả 2 doanh nghiệp này đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chủ yếu tham gia phát triển, xây dựng các dự án nhà ở và hạ tầng.

Thực tế, Nhà Khang Điền liên tục giải thể công ty con trong các năm gần đây. Vào tháng 5/2023, doanh nghiệp chấm dứt hoạt động 2 công ty con gián tiếp là CTCP Phát triển Bất động sản Nguyên Thư và Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Liên Minh.

Trước đó, hồi tháng 9/2022, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Saphire (Khang Điền sở hữu 99,9% vốn) cũng đã giải thể Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Thông do Saphire sở hữu 99,9% vốn.

Cuối năm 2022, KDH cũng thông qua Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát (Khang Điền sở hữu 99,9% vốn) đồng ý giải thể Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Phú Hải do Kim Phát sở hữu 99,9% vốn.

Về tình hình kinh doanh nửa đầu năm, nhà phát triển bất động sản này đã ghi nhận gần 980 tỷ đồng doanh thu thuần và 342 tỷ đồng lãi ròng, tương đương mới thực hiện được 26% kế hoạch doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong báo cáo phân tích mới đây, SSI Research dự báo Khang Điền sẽ đạt doanh thu cả năm khoảng 3.660 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 971 tỷ đồng , tăng lần lượt 75% và 36% so với năm ngoái.

SSI Research đồng thời cho rằng Khang Điền có thể dời việc ghi nhận doanh thu từ 2 dự án The Emeria và The Clarita sang 2025, dù các dự án này dự kiến được mở bán vào cuối năm nay.

Do đó, đơn vị này dự báo phần lớn doanh thu năm 2025 của Khang Điền sẽ đến từ việc bán các căn thấp tầng của dự án The Emeria và The Clarita, cùng với phần doanh thu còn lại từ bàn giao căn hộ tại dự án The Privia.

Theo đó, doanh thu thuần và lãi ròng của công ty bất động sản này trong năm sau có thể đạt lần lượt 6.280 tỷ và 1.180 tỷ đồng , tăng 72% và 22% so với kết quả dự kiến năm nay.