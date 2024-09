SSI: Nhà Khang Điền có thể lãi gần nghìn tỷ năm nay

Nhờ việc bàn giao căn hộ tại dự án The Privia và bán một số lô đất, SSI Research cho rằng Khang Điền có thể lãi 971 tỷ đồng trong năm nay, tăng gần 36% so với cùng kỳ.

Dự án The Privia của Nhà Khang Điền đang được khẩn trương xây dựng để có thể bàn giao cuối năm nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong báo cáo mới cập nhật về CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH), SSI Research cho biết trong quý II, doanh nghiệp bất động sản này đã ghi nhận doanh thu thuần đạt 645 tỷ đồng và lãi ròng hơn 278 tỷ đồng , lần lượt tăng 11% và 13% so với cùng kỳ.

SSI Research đánh giá kết quả này vượt xa kỳ vọng nhờ Khang Điền tiếp tục bán các lô đất tồn kho và bàn giao các sản phẩm thấp tầng có giá trị cao tại dự án The Classia.

Dẫn thông tin từ ban lãnh đạo Khang Điền, SSI Research cho biết công ty đã thông báo đến khách hàng mua căn hộ dự án The Privia (quận Bình Tân) rằng các căn hộ sẽ bắt đầu bàn giao từ tháng 10.

Nhóm phân tích ước tính Khang Điền sẽ bàn giao gần 800 căn hộ trong nửa cuối năm nay và phần còn lại vào đầu năm 2025. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến hoàn tất bán và bàn giao 5 căn biệt thự/nhà phố còn lại trong giỏ hàng dự án The Classia trong nửa cuối năm nay.

Theo đó, SSI Research dự báo Khang Điền sẽ đạt doanh thu năm nay khoảng 3.660 tỷ đồng và lợi nhuận ròng dự kiến 971 tỷ đồng , tăng lần lượt 75% và 36% so với năm trước.

NHÀ KHANG ĐIỀN CÓ THỂ LÃI GẦN 1.000 TỶ ĐỒNG NĂM NAY KQKD của doanh nghiệp. Nguồn: BCTC DN & dự báo của SSI Research. Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (SSI Research dự báo) Doanh thu thuần Tỷ đồng 3055 2917 2813 4532 3738 2912 2088 3660 Lãi ròng

559 810 917 1154 1205 1082 729 971

Với kết quả kinh doanh khả quan trong nửa đầu năm và doanh thu từ bán lô đất, SSI Research cho rằng Khang Điền có thể sẽ dời việc ghi nhận doanh thu từ 2 dự án The Emeria và The Clarita sang năm 2025, dù các dự án này dự kiến được mở bán vào nửa cuối năm nay.

Do đó, năm 2025, SSI Research dự báo phần lớn doanh thu sẽ đến từ việc bán các căn thấp tầng của The Emeria và The Clarita, cùng với phần doanh thu còn lại từ bàn giao căn hộ tại dự án The Privia.

"Như vậy, KDH dự kiến doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt đạt 6.280 tỷ đồng và 1.180 tỷ đồng , tăng 72% và 22% so với cùng kỳ", nhóm phân tích cho hay.

Được biết, dự án Emeria có quy mô 6 ha và dự án Clarita quy mô 5,8 ha đều nằm tại phường Bình Trưng Đông (TP Thủ Đức, TP.HCM). Keppel và Khang Điền cho biết sẽ cùng phát triển hơn 200 căn nhà liền thổ và 600 căn hộ chung cư, trên tổng diện tích khoảng 11,8 ha. Tổng chi phí phát triển 2 dự án này, bao gồm chi phí đất đai, dự kiến khoảng 10.200 tỷ đồng .