Sếp Khang Điền chi hàng chục tỷ đồng mua cổ phiếu giá rẻ

Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT Khang Điền cùng một số lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản này đã chi hàng chục tỷ đồng để mua cổ phiếu ESOP với giá chỉ 17.000 đồng/cổ phiếu.

Khang Điền sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP để bổ sung vốn kinh doanh. Ảnh: S.T.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của người nội bộ.

Theo đó, ngày 9/10, Phó chủ tịch HĐQT Lý Điền Sơn đã mua thành công 1,25 triệu cổ phiếu KDH theo diện ESOP, nâng sở hữu tại Khang Điền lên gần 14,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,62% vốn điều lệ.

Cũng trong ngày này, Phó giám đốc tài chính Lý Tuấn Kiệt (con trai ông Lý Điền Sơn) đã mua thành công 192.000 cổ phiếu ESOP KDH, nâng sở hữu lên 429.550 cổ phiếu, chiếm 0,047% vốn doanh nghiệp.

Trước đó, hồi giữa tháng 8, HĐQT Khang Điền đã thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành 10,8 triệu cổ phiếu ESOP (tỷ lệ phát hành 1,19%) với giá 17.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 53% so với thị giá KDH tại kết phiên ngày 16/10.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Như vậy, ước tính Phó chủ tịch HĐQT Lý Điền Sơn và con trai đã chi khoảng 24,5 tỷ đồng để mua thành công vào số lượng cổ phiếu ESOP này.

Đến ngày 11/10, bà Mai Trần Thanh Trang, Chủ tịch HĐQT Khang Điền cũng mua thành công 1,3 triệu cổ phiếu ESOP, nâng sở hữu lên gần 25,1 triệu cổ phần, tương đương 2,76%. Em ruột Chủ tịch HĐQT là bà Mai Trần Thùy Trang cũng mua thành công 11.000 cổ phiếu.

Ước tính, Chủ tịch Khang Điền và em gái cũng đã chi hơn 22 tỷ để mua thành công số lượng cổ phiếu ESOP kể trên.

Với số tiền thu về từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP này, Khang Điền cho biết sẽ dùng toàn bộ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, Vietnam Ventures Limited - một quỹ đầu tư thuộc VinaCapital - vừa đăng ký bán ra 2,4 triệu cổ phiếu KDH trong giai đoạn 27/9-26/10 bằng giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh. Mục đích bán ra nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu bán thành công lượng cổ phiếu trên, Vietnam Ventures Limited sẽ giảm sở hữu tại Khang Điền xuống còn 6,75 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,74% vốn.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, nhà phát triển bất động sản TP.HCM này đã ghi nhận gần 980 tỷ đồng doanh thu thuần và 342 tỷ đồng lãi ròng, tương đương mới thực hiện được 26% kế hoạch doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong báo cáo phân tích mới đây, SSI Research dự báo Khang Điền sẽ đạt doanh thu năm nay khoảng 3.660 tỷ đồng và lợi nhuận ròng dự kiến 971 tỷ đồng , tăng lần lượt 75% và 36% so với năm trước.

SSI Research cũng cho rằng Khang Điền có thể dời việc ghi nhận doanh thu từ 2 dự án The Emeria và The Clarita sang năm 2025, dù các dự án này dự kiến được mở bán vào cuối năm nay.

Do đó, năm 2025, SSI Research dự báo phần lớn doanh thu sẽ đến từ việc bán các căn thấp tầng của dự án The Emeria và The Clarita, cùng với phần doanh thu còn lại từ bàn giao căn hộ tại dự án The Privia.

Theo đó, các chuyên gia phân tích ước tính doanh thu thuần và lãi ròng của Khang Điền trong năm 2025 sẽ đạt lần lượt 6.280 tỷ và 1.180 tỷ đồng , tăng 72% và 22% so với năm 2024.