Nhà đầu tư muốn Tập đoàn Phúc Sơn chịu trách nhiệm hậu quả vụ án

Các nhà đầu tư đề nghị Hội đồng xét xử công nhận hợp đồng họ đã ký kết và xác định Tập đoàn Phúc Sơn là bị đơn dân sự để thực hiện nghĩa vụ với khách hàng.

Chiều 3/7, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục điều hành phần tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang, liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, luật sư Hoàng Văn Hướng (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 157 nhà đầu tư) đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét kỹ lưỡng việc phân chuyển dòng tiền.

Hội đồng xét xử phúc thẩm.

Theo luật sư, cơ quan chức năng chưa làm rõ dòng tiền, quy kết buộc bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn phải bồi thường là chưa phản ánh bản chất của vụ án, vì dòng tiền của nhà đầu tư đã hòa vào vốn đầu tư. Việc chưa bóc tách dòng tiền cũng dẫn đến việc không thể thi hành phần dân sự vì tiền đã được chuyển hóa vào tài sản.

Cũng theo luật sư, bản án sơ thẩm buộc bị cáo Hậu phải bồi thường toàn bộ số tiền hơn 7.030 tỷ đồng cho các nhà đầu tư, bởi bị cáo Hậu là người đứng đầu Tập đoàn Phúc Sơn, nắm giữ 99,1% cổ phần của tập đoàn.

Việc quản lý, sử dụng tiền đều theo yêu cầu và chỉ đạo của bị cáo Hậu, do đó Hậu phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Từ phân tích trên, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận nội dung kháng cáo của các nhà đầu tư để hủy quyết định của bản án sơ thẩm đối với phần trách nhiệm dân sự, buộc Tập đoàn Phúc Sơn phải chịu trách nhiệm thay vì bị cáo Hậu phải chịu trách nhiệm.

Một nhà đầu tư khác cũng đại diện cho nhiều nhà đầu tư tranh luận: “Chúng tôi giao dịch với pháp nhân là Tập đoàn Phúc Sơn thì pháp nhân phải thực hiện hợp đồng. Do đó, Tập đoàn Phúc Sơn phải giao đất cho chúng tôi. Nếu bị cáo Hậu làm sai thì là sai với Tập đoàn Phúc Sơn và Hậu phải bồi thường cho tập đoàn này. Đây là dự án có thật, và Tập đoàn Phúc Sơn vẫn đang hoạt động”.

Các nhà đầu tư (là bị hại trong vụ án) tại phiên tòa phúc thẩm.

Đối đáp với quan điểm của luật sư và ý kiến của đại diện các nhà đầu tư, Viện kiểm sát khẳng định, tại thời điểm xảy ra vụ án, Dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận và giao cho Tập đoàn Phúc Sơn là chủ đầu tư dự án, cũng chưa bàn giao đất trên thực địa và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị. Tuy nhiên, Tập đoàn Phúc Sơn đã truyền thông, quảng bá và bán hàng.

Do đó, hành vi của bị cáo Hậu và đồng phạm ở Tập đoàn Phúc Sơn đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do các nhà đầu tư bị lừa dối. Viện kiểm sát cho rằng, để giải quyết hợp đồng vô hiệu phải dựa trên các quy định của pháp luật…

Tranh luận với Viện kiểm sát, các nhà đầu tư khẳng định, họ bỏ tiền mua đất từ 10 năm trước và đến nay giá trị đất đã tăng ít nhất 5 lần. Nếu xác định giao dịch vô hiệu thì Tập đoàn Phúc Sơn phải bồi thường số tiền đã thu của khách hàng, trong khi dự án vẫn được tiếp tục thực hiện thì rất thiệt thòi cho họ.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư đề nghị Hội đồng xét xử xác định tư cách của các nhà đầu tư là “bên thứ ba ngay tình” thay vì là bị hại. Trước khi tham gia dự án, họ được tiếp cận các quyết định giao đất, quy hoạch…, đều có dấu đỏ của cơ quan chức năng. Vì thế, họ hoàn toàn tin tưởng, chứ không thể buộc phải biết về những thiếu sót sau này.

Với những căn cứ pháp lý nêu trên, các nhà đầu tư đề nghị Hội đồng xét xử công nhận hợp đồng họ đã ký kết và xác định Tập đoàn Phúc Sơn là bị đơn dân sự để thực hiện nghĩa vụ với khách hàng.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng đề nghị Hội đồng xét xử làm rõ dòng tiền mà họ đã nộp cho Tập đoàn Phúc Sơn suốt 10 năm qua thì ai hưởng lợi.

Kết thúc ngày xét xử, Hội đồng xét xử cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi phiên tòa bước vào phần nghị án.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa phúc thẩm.

Là bị cáo đầu tiên được trình bày lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Hậu trình bày, bị cáo hoàn toàn tôn trọng phán quyết của tòa án cấp phúc thẩm. Hơn 10 năm qua, bị cáo rất trăn trở đối với các khách hàng đã mua đất dự án của Tập đoàn Phúc Sơn…

Nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Viết Quang (cựu Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng) bày tỏ rằng, bị cáo phạm tội là điều đáng tiếc và rất đau xót. Từ đó, bị cáo Quang đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

“Bị cáo mong mỏi nhất là được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt của Nhà nước. Bị cáo xin được hưởng án treo để được sống bình yên lúc cuối đời, tự thân cải tạo”, bị cáo Quang trình bày.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Duy Cường (cựu Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân - Bộ Tổng tham mưu) bày tỏ cảm ơn với đại diện Viện kiểm sát khi đã xem xét đến các tình tiết mới để đề nghị cho bị cáo được hưởng án tù treo.

“Bị cáo mong Hội đồng xét xử chấp thuận đề nghị của Viện kiểm sát để bị cáo có cơ hội được tận mắt nhìn thấy sự đổi mới của thành phố Nha Trang”, bị cáo Cường nói.

Khi nói lời sau cùng, các bị cáo còn lại đều thể hiện sự ăn năn hối hận, mong Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, được hưởng mức án thấp nhất.

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, Hội đồng xét xử thông báo phiên tòa nghị án kéo dài. Thời gian tuyên án vào 15h30 ngày 6/7.