Hàng loạt nhà đầu tư bức xúc, đề nghị tăng nặng mức án với Hậu 'Pháo'

Đại diện cho nhiều nhà đầu tư trong vụ Hậu "Pháo" bán đất sân bay Nha Trang đề nghị HĐXX phúc thẩm hủy án sơ thẩm, điều tra toàn diện nhằm làm rõ dòng tiền của Tập đoàn Phúc Sơn.

Chiều 29/6, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra ở dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa (cũ) tiếp tục phần xét hỏi.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 11 năm tù với cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư thông qua việc ký hợp đồng bán đất tại dự án trên.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa.

Tại tòa, bị cáo Hậu thừa nhận sai phạm và hứa sẽ trực tiếp đứng ra bồi thường thiệt hại, đồng thời dự tính trong 3 tháng có thể hoàn thành nghĩa vụ này nếu được tạo điều kiện.

Đáng chú ý, có 385 nhà đầu tư kháng cáo vì không đồng tình với nhận định của tòa án cấp sơ thẩm là bị hại trong vụ án. Họ đề nghị được xác định là bên thứ ba ngay tình, đồng thời muốn dự án tiếp tục thực hiện để nhận đất thay vì nhận tiền bồi thường.

Trong phần xét hỏi chiều nay, luật sư Hoàng Văn Hướng (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hơn 100 nhà đầu tư) hỏi bị cáo Hậu những câu hỏi liên quan đến quyền lợi của các nhà đầu tư, nhưng bị cáo Hậu từ chối trả lời.

Đại diện cho 157 nhà đầu tư, ông Phạm Duy Hùng cho rằng thái độ không trả lời câu hỏi của các nhà đầu tư cùng với hành vi gây thiệt hại của bị cáo Hậu khiến họ bức xúc. Vì thế, hàng trăm nhà đầu tư đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Hậu nhằm bảo đảm sự răn đe, nghiêm khắc của pháp luật.

Đại diện nhà đầu tư còn đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, để điều tra toàn diện, nhằm làm rõ dòng tiền mà Tập đoàn Phúc Sơn nhận từ khách hàng đã đi đâu, qua đó thu hồi số tiền sử dụng không đúng mục đích, tạo nguồn lực tái đầu tư cho dự án sân bay Nha Trang (cũ).

Theo đại diện nhà đầu tư, thiệt hại của họ trong vụ án là rất lớn, không chỉ tiền mà còn là cơ hội kinh doanh, cơ hội nhận đất. Bởi vậy, khi nghe bị cáo Hậu nói sẽ khắc phục thiệt hại trong vòng 3 tháng, thì họ bày tỏ sự nghi ngờ.

Một nhà đầu tư khác tự nhận mình kỹ tính nhất ở phiên tòa cho biết, bà đã bỏ ra 15 ngày để nghiên cứu các văn bản liên quan đến dự án, rồi mới đặt bút ký hợp đồng với Tập đoàn Phúc Sơn.

Điều này khiến bà rất tự tin về tính pháp lý của hợp đồng. Niềm tin càng được củng cố khi tỉnh Khánh Hòa từng có văn bản đề nghị doanh nghiệp nộp thêm 12.000 tỷ tiền sử dụng đất.

Nhà đầu tư cũng cho rằng, hợp đồng ký với Tập đoàn Phúc Sơn bảo đảm công khai, minh bạch, không vi phạm điều cấm, do đó cần xác định Tập đoàn Phúc Sơn là bị đơn dân sự, có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện các cam kết có trong nội dung hợp đồng.

Được triệu tập đến tòa, đại diện Tập đoàn Phúc Sơn khẳng định tôn trọng phán quyết của tòa. Trường hợp cấp phúc thẩm chấp thuận kiến nghị cho dự án tiếp tục triển khai, họ sẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư.

Trả lời thẩm vấn của luật sư, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa trình bày UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý tiếp tục thực hiện dự án để hài hòa lợi ích cho các nhà đầu tư. Hiện, UBND tỉnh Khánh Hòa tiến hành giải quyết các khó khăn, vướng mắc.