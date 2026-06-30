Xét xử 30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen online

30 bị cáo trong đường dây cho vay qua app với lãi suất lên tới 792%/năm bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Ngày 29/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 30 bị cáo trong đường dây cho vay qua app cùng tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Vụ án liên quan đến hệ thống ứng dụng (app) Oncredit và Easycash, hoạt động dưới vỏ bọc nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971, hộ khẩu TP.HCM) cùng 29 bị cáo khác từng làm việc tại các Công ty Lộc Tín, Ixora, Cactus, Vinex...

Một góc phòng xử án.

Theo Viện KSND TP.HCM, đây là đường dây cho vay trực tuyến có tổ chức, vận hành theo mô hình doanh nghiệp với nhiều bộ phận chuyên trách, từ quản lý, kế toán, pháp lý, công nghệ thông tin, thẩm định hồ sơ, chăm sóc khách hàng, tiếp thị cho đến thu hồi nợ.

Từ năm 2019, Lê Thanh Huỳnh Cang quen một người quốc tịch Ukraine tên Roman (chưa rõ lai lịch). Roman sau đó thành lập nhiều công ty tại Việt Nam và giao Cang điều hành hoạt động cho vay tiền thông qua ứng dụng Oncredit.

Sau khi một số công ty bị cơ quan chức năng kiểm tra, Roman xuất cảnh, nhưng vẫn chỉ đạo từ nước ngoài, yêu cầu Cang lập thêm doanh nghiệp để tiếp tục duy trì hoạt động cho vay.

Để vay tiền, khách hàng phải tải ứng dụng hoặc truy cập website Oncredit.vn, Easycash.vn, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng và cho phép ứng dụng truy cập dữ liệu trên điện thoại. Hồ sơ sau đó được hệ thống tự động chấm điểm tín nhiệm hoặc chuyển nhân viên thẩm định trước khi giải ngân.

Nhằm che giấu hành vi, các công ty niêm yết lãi suất chỉ 19,44%/năm, đúng mức pháp luật cho phép. Tuy nhiên, trên thực tế, người vay còn phải chịu nhiều khoản phí như tư vấn, gia hạn hợp đồng, phí phạt chậm thanh toán... khiến tổng chi phí vay tăng lên rất cao.

Cơ quan điều tra xác định, khoản vay đầu tiên có mức lãi và phí khoảng 1%/ngày, tương đương 365%/năm. Từ lần vay thứ hai, mức lãi và phí dao động 1,8-2,2%/ngày, tương đương 648-792%/năm.

Dữ liệu điều tra từ 20 người vay cho thấy nhóm bị cáo đã thực hiện 162 hợp đồng, giải ngân hơn 905 triệu đồng, thu về hơn 1,117 tỷ đồng . Trong số gần 269 triệu đồng tiền lãi thu được, chỉ hơn 8 triệu đồng là hợp pháp; phần còn lại hơn 260,6 triệu đồng được xác định là khoản thu lợi bất chính.

Hành vi của các bị cáo, theo cáo trạng là đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tín dụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người vay.

Chiều 29/6, phiên tòa đang tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo và những người liên quan.