Bắt 94 đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh, thu nhiều súng đạn

Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 94 đối tượng và thu giữ lượng lớn vũ khí quân dụng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường đấu tranh, trấn áp quyết liệt tội phạm ma túy, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bóc gỡ toàn diện một đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh quy mô lớn.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Cầm đầu mạng lưới tội phạm này là Vũ Văn Bốn (tức "Bún", SN 1986, trú tại phố Vĩnh Tiến, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Giúp sức đắc lực cho Bốn là Đặng Văn Dương (SN 1994, trú tại xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình) là đối tượng chuyên vận chuyển "hàng" cho ông trùm.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng xác định Vũ Văn Bốn thường xuyên sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram để điều hành và giao dịch với các đối tượng tại tỉnh Sơn La.

Sau khi chốt đơn hàng, Bốn chỉ đạo Đặng Văn Dương trực tiếp lên vùng Tây Bắc nhận ma túy, vận chuyển về đầu mối tại tỉnh Ninh Bình và các địa phương lân cận để tiêu thụ.

Sau một thời gian dài mật phục và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Bùi Văn Thuần (SN 1997, trú tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) khi đang điều khiển xe ô tô chở Đặng Văn Dương vận chuyển 1kg Ketamine và 5.000 viên ma túy tổng hợp đi giao hàng.

Số ma túy bị lực lượng chức năng thu giữ.

Cùng thời điểm, các tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng mua ma túy từ Dương để bán lẻ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ thêm hàng trăm gam ma túy đá, hàng trăm viên ma túy tổng hợp, nhiều phương tiện và đặc biệt là 3 khẩu súng các loại cùng nhiều tang vật liên quan.

Đồng thời, một mũi trinh sát khác cũng áp sát và bắt giữ thêm 3 đối tượng là đàn em dưới trướng Lê Văn Sơn khi đang thực hiện hành vi mua bán ma túy, thu giữ thêm hơn 314 gam Ketamine, 309 viên ma túy tổng hợp và 2 xe ô tô.

Đáng chú ý, để triệt hạ tận gốc rễ vòi bạch tuộc này, trước đó Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh quét sạch các tụ điểm bán lẻ, bắt giữ 70 đối tượng liên quan; thu giữ hơn 1.600 gam ma túy, 654 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành phối hợp với Công an 21 xã, phường triệu tập, kiểm tra 235 đối tượng thuộc diện quản lý, kịp thời phát hiện 13 trường hợp dương tính để đưa vào diện xử lý theo quy định.

Tang vật bị thu giữ.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ tổng cộng 94 đối tượng với hàng loạt hành vi nguy hiểm như: Mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; sử dụng trái phép chất ma túy; che giấu tội phạm và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tổng số tang vật thu giữ gồm: Hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp; hơn 3.420 gam ma túy các loại; 4 khẩu súng; 5 viên đạn; 14 xe ô tô và xe mô tô; 250 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, vật chứng liên quan.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định "ông trùm" Vũ Văn Bốn cùng đàn em thân cận là Lê Văn Sơn đang lẩn trốn và tổ chức sử dụng ma túy tại một khách sạn trên địa bàn phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Các mũi trinh sát lập tức áp sát, bất ngờ đột kích tóm gọn Bốn, Sơn cùng nhiều đối tượng liên quan khi chúng đang trong cơn phê thuốc. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 37 viên thuốc lắc, 16,63 gam Ketamine, 2 xe ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan.