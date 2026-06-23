Phát hiện ma túy và súng trong vụ khám xét tại Cần Thơ

Khám xét người Phạm Quãng Lâm (SN 1989), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ thu giữ một khẩu súng, 6 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan đến ma túy.

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy Công an TP Cần Thơ cho biết phối hợp với Cục CSĐTTP về ma túy (Bộ Công an), Công an phường Cái Răng, phường Tân An tổ chức bắt, khám xét đối với Phạm Quãng Lâm (SN 1989) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" tại khu vực Thạnh Mỹ A, phường Cái Răng.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ: 50,8532 gam ma túy tổng hợp; một khẩu súng; 6 viên đạn; một cân điện tử; 2 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan Công an, Lâm khai mua bán ma túy từ đầu tháng 3/2025 đến nay và đã bán ma túy cho các đối tượng khác nhiều lần. Trong đó, Lâm bán ma túy cho Lê Thanh Phong (SN 1997, ngụ phường Cái Răng). Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an phát hiện Phong trao đổi mua bán ma túy với Phạm Hữu Nghĩa (SN 1995, ngụ xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ).

Qua khám xét nhà đối tượng Nghĩa, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều ma túy mà Nghĩa mua từ Phong và Nguyễn Văn Vịnh (SN 1985, ngụ xã Mỹ Đình, tỉnh An Giang, hiện sống tại hẻm 246 đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ). Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tiếp đó, ngày 18/6, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TP Cần Thơ phối hợp với Cục CSĐTTP về ma túy, Công an phường Tân An tổ chức bắt quả tang Phạm Công Danh (SN 1995, ngụ khóm Đông Bình A, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Tại hiện trường, vật chứng thu giữ gồm: 10 gam ma túy đá, một điện thoại di động, một xe gắn máy. Khai thác nhanh, Danh khai nhận đã vận chuyển ma túy thuê đem đi giao cho các con nghiện trên địa bàn.

Mở rộng vụ án, cơ quan Công an bắt, khám xét 2 đối tượng tại tỉnh Vĩnh Long, gồm: Cao Thanh Vũ (SN 1989, ngụ khóm Đông Bình A, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Phát Tài (SN 2000, ngụ khóm Đông Bình A, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TP Cần Thơ đang điều tra mở rộng.