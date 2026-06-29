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Pháp luật

Bàn giao 19 đối tượng người Trung Quốc lập 'đại bản doanh' lừa đảo trực tuyến

  • Thứ hai, 29/6/2026 22:36 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Ngày 29/6, Công an tỉnh Lào Cai bàn giao 19 công dân Trung Quốc có hành vi lợi dụng mạng Internet để hoạt động lừa đảo trực tuyến cho Cục Công an Châu Hồng Hà (Trung Quốc).

Ngày 29/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu đã bàn giao 19 công dân Trung Quốc có hành vi lợi dụng mạng Internet để hoạt động lừa đảo trực tuyến cho Cục Công an Châu Hồng Hà (Trung Quốc).

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Bàn giao nhóm đối tượng cho Công an Trung Quốc. Ảnh: Báo Lào Cai.

Trước đó, qua công tác điều tra, rà soát, nắm tình hình, đầu tháng 6/2026, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và đến địa bàn Lào Cai, thuê số lượng phòng lớn tại khách sạn Sông Hồng View, tại đường Duyên Hải, phường Lào Cai, để cư trú.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm trên gồm 19 đối tượng có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn Campuchia, do Wang Xiang Sheng (Vương Trường Sinh), sinh năm 1981, trú tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cầm đầu.

Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị áp dụng các biện pháp nghiệp vụ bí mật tổ chức xác minh.

Mục tiêu của các đối tượng là tìm kiếm các “con mồi” là công dân Trung Quốc có nhu cầu muốn vay tiền, sau đó đóng giả là nhân viên của các app cho vay, hướng dẫn người vay làm các thủ tục để vay tiền, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Ngày 12/6, ngay khi các đối tượng tiến hành các hoạt động lừa đảo, lực lượng trinh sát thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã đột nhập kiểm tra khách sạn Sông Hồng View, bắt giữ toàn bộ nhóm 19 người Trung Quốc nêu trên, kịp thời ngăn chặn các đối tượng sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật tại hiện trường gồm: 23 bộ máy tính laptop đang được các đối tượng sử dụng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 26 chiếc điện thoại di động; 8 thiết bị thu, phát sóng 5G;16 chiếc USB chạy hệ điều hành cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Công an tỉnh lào Cai đã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai bàn giao 19 đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Cục Công an Châu Hồng Hà (Trung Quốc) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

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https://www.vietnamplus.vn/ban-giao-19-doi-tuong-nguoi-trung-quoc-lap-dai-ban-doanh-lua-dao-truc-tuyen-post1121165.vnp

Theo Hồng Ninh - Thanh Tuấn/Vietnam+

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