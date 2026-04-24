Lừa đảo trực tuyến lên tới hơn 8.000 tỷ đồng trong năm 2025

Theo số liệu từ Bộ Công an, thiệt hại từ lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam lên tới 8.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Theo số liệu từ Bộ Công an, năm 2025, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam ước tính hơn 8.000 tỷ đồng , cho thấy những rủi ro phức tạp trong môi trường tài chính số. Trong kỷ nguyên AI, khi các hình thức gian lận trở nên tinh vi, niềm tin số không còn là lựa chọn mà trở thành điều kiện tiên quyết để hệ sinh thái tài chính vận hành an toàn, bền vững.

Trong bối cảnh đó, ngày 12/5 tới đây, Diễn đàn "Digital Trust in Finance 2026" sẽ diễn ra dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính.

Trong vụ án Mr Pips, ước tính thiệt hại của nhà đầu tư đã lên tới hơn 1.300 tỷ đồng .

Sự kiện do Liên minh Niềm tin số tổ chức, phối hợp chuyên môn với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cùng sự đồng hành của các công ty công nghệ.

Diễn đàn dự kiến quy tụ hơn 1.000 đại biểu từ cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ, báo chí, KOLs, cộng đồng doanh nghiệp và người dùng dịch vụ tài chính; cùng hơn 30 diễn giả, chuyên gia và hơn 20 gian hàng triển lãm về niềm tin số và công nghệ tài chính.

Diễn đàn năm nay có các nội dung trọng tâm gồm: Xây dựng và kiến tạo niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI; Đề xuất giải pháp, chính sách định hình môi trường tài chính số an toàn, minh bạch và đáng tin cậy; Chia sẻ sáng kiến bảo vệ niềm tin số, thúc đẩy phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, truyền thông và người dùng; Thúc đẩy vai trò, trách nhiệm của KOL trong lĩnh vực tài chính.

Diễn đàn bắt đầu với chủ đề "Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI" sẽ tập trung vào bức tranh tổng thể ngành tài chính số Việt Nam, vai trò của niềm tin số, ứng dụng AI trong bảo vệ người dùng, phòng chống tin giả, lừa đảo, cùng vai trò của ngân hàng trong xây dựng hạ tầng niềm tin.

Phiên thảo luận mở sẽ quy tụ đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội, ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và KOL nhằm trao đổi trách nhiệm chung trong phát triển hệ sinh thái tài chính minh bạch, an toàn.

Ngoài ra, còn có hội thảo chuyên đề "Liên kết để bảo vệ - Hành động để duy trì niềm tin" và phiên đối thoại "Niềm tin số thời AI: An toàn bắt đầu từ người dùng". Nội dung thảo luận đi sâu vào các thách thức như Generative AI, Deepfake, bảo vệ dữ liệu cá nhân, trách nhiệm KOL, cũng như quản trị niềm tin từ nội bộ doanh nghiệp đến trải nghiệm khách hàng.

Song song đó, các phiên thảo luận từ góc nhìn người dùng sẽ đề cập đến giải pháp phòng chống lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, phòng chống rửa tiền trong tài chính số, cùng nhận thức, hành vi và kỳ vọng của khách hàng trong thời đại AI.

Thông qua diễn đàn, Liên minh Niềm tin số sẽ thúc đẩy Chương trình hành động năm 2026 với các sáng kiến dài hạn về nâng cao nhận thức an toàn số, kiểm chứng thông tin, tăng cường trách nhiệm của người có ảnh hưởng và thúc đẩy mô hình hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội nhằm bảo vệ người dùng trên không gian mạng.