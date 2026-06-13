Khởi tố 15 kẻ câu kết với các đường dây lừa đảo tại Philippines và Campuchia

15 người vừa bị khởi tố được công an xác định đã câu kết với các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến hoạt động tại Philippines và Campuchia.

3 trong số 15 kẻ bị khởi tố. Ảnh: CACC.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 15 người về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định những người này đã câu kết với các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến hoạt động tại Philippines và Campuchia; tham gia thuê người mở tài khoản ngân hàng, thu mua, mua bán thông tin tài khoản để phục vụ hoạt động phạm tội. Đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phương thức, thủ đoạn tinh vi, phạm vi hoạt động trên nhiều địa bàn.

Theo cơ quan điều tra, các bị can trên có độ tuổi từ 21 đến 41, trú tại Đà Nẵng và một số địa phương như Quảng Trị, Nghệ An, Lâm Đồng, Quảng Ngãi.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý; đồng thời kêu gọi những người có liên quan sớm đến cơ quan Công an trình diện, khai báo để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.