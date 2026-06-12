Phát hiện 'đại bản doanh' nhóm 83 người nước ngoài lừa đảo

Một băng nhóm gồm 83 người nước ngoài bị Công an TP.HCM tóm gọn khi đang âm mưu biến một khách sạn thành trung tâm lừa đảo quy mô lớn.

Ngày 12/6, Công an TP.HCM cho biết đã phát hiện, xử lý nhóm đối tượng người nước ngoài cư trú trái phép, nhằm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng tại thành phố.

Thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn, Giám đốc Công an TP.HCM đã trực tiếp chỉ đạo thành lập 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra, xử lý các cơ sở lưu trú và người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, hoạt động xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn Thành phố.

Kiểm tra 420 cơ sở lưu trú, 22 Tổ Công tác đã phát hiện hàng trăm trường hợp người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, hoạt động đánh bạc, lừa đảo.

Bước đầu kiểm tra 420 cơ sở lưu trú, 22 tổ công tác đã phát hiện 84 trường hợp cơ sở lưu trú không khai báo lưu trú đối với người nước ngoài, gần 300 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, hoạt động đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng đối với người dân thuộc nhiều quốc gia khác.

Gần đây nhất, ngày 8/6, qua chủ động nắm tình hình, Công an Thành phố phát hiện băng nhóm 83 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang TP.HCM thuê lại toàn bộ khách sạn The Emerald Gold (khu phố Hòa Phú 4, phường Bình Dương) để thiết lập "đại bản doanh" hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Vụ việc hiện được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Băng nhóm 83 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc đã thuê lại toàn bộ khách sạn The Emerald Gold để thiết lập "đại bản doanh" hoạt động lừa đảo.

Theo Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, việc kịp thời ngăn chặn, triệt phá băng nhóm trên thể hiện việc nắm chắc tình hình địa bàn, hiệu quả trong công tác phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tố giác tội phạm và tính chủ động của Công an Thành phố. Nhờ đó đã góp phần ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên địa bàn Thành phố.

Tang vật thu giữ.

Quá trình điều tra ban đầu, Công an Thành phố nhận thấy nhiều cơ sở lưu trú cho người nước ngoài vì lợi nhuận đã cố tình cho người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp cư trú mà không khai báo lưu trú theo quy định, tiếp tay cho người nước ngoài lưu trú trái phép, lưu trú quá thời hạn, hoạt động vi phạm pháp luật tại Việt Nam; có dấu hiệu của tội "Tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép".