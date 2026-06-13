Bắt 6 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng tại Campuchia

6 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng tại Campuchia chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bị sa lưới. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đấu tranh mở rộng.

Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng trong một đường dây lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia.

Các đối tượng này gồm Đặng Xuân Trường, Ngô Thị Khả Kim, Phạm Tấn Lợi, Trương Hoàng Phúc, Nguyễn Thanh Diệu và Đoàn Yến Nhung, trú tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước.

6 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng sau khi bị bắt giữ.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, các đối tượng nêu trên hoạt động trong đường dây lừa đảo tại Campuchia đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn đưa nhiều người sập phải bẫy lừa để chiếm đoạt tài sản.

Để che giấu dòng tiền lừa đảo, các đối tượng tuyển dụng một số người Việt đang lâm cảnh thất nghiệp, nợ nần để hướng dẫn thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản cá nhân và sang Campuchia làm việc với mức lương cao.

Vì mục đích thu lợi bất chính, 6 đối tượng đã thỏa thuận, thông đồng giúp sức, cung cấp các tài khoản ngân hàng, tiếp nhận và xác thực khuôn mặt sinh trắc học, giúp cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người Việt Nam.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng trong một đường dây lừa đảo.

Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt gần 29,8 tỷ đồng của 5 người bị hại. Tiến hành sao kê tài khoản còn phát hiện nhiều người bị hại khác cũng bị lừa đảo ước tính số tiền bị chiếm đoạt lên đến đến hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật