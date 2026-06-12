Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy làm Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư

Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (DLQG về DC).

Chiều 12/6, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (DLQG về DC).

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. Ảnh: C06.

Dự và chỉ đạo buổi Lễ công bố có Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, lãnh đạo Cục, đại diện lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Phát biểu tại buổi Lễ công bố, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục chúc mừng Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm DLQG về DC.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy, tân Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (DLQG về DC). Ảnh: C06.

Phát biểu tại buổi Lễ công bố quyết định, Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, trân trọng cảm ơn Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và tập thể đơn vị đã luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu và phát triển.

Trên cương vị mới, Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.