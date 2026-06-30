Chị gái Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn được con trai nộp thay 5 tỷ đồng

Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử ghi nhận bà Nguyễn Thị Hằng (chị gái bị cáo Nguyễn Văn Hậu) được con trai nộp thay 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Ngày 30/6, phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của 5 bị cáo và hơn 300 bị hại trong vụ bán đất sân bay Nha Trang, phải tạm dừng cho đôi bên thương lượng khoản bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng .

Được con trai nộp 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Trả lời xét hỏi trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, chị gái ông Nguyễn Văn Hậu) thừa nhận, bản án sơ thẩm tuyên phạt đúng người, đúng tội. Bà kháng cáo xin tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.

“Ở công ty bị cáo không được hưởng lợi ích gì, chỉ làm công ăn lương”, bà Hằng nói và khuyên mọi người trong gia đình hãy bình tĩnh, cùng cố gắng khắc phục hậu quả.

Hội đồng xét xử cho biết, cấp sơ thẩm đã xem xét rất nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Hằng. Còn tại phiên phúc thẩm, có người tên Nguyễn Minh Hiếu cung cấp tài liệu chứng minh đã nộp 5 tỷ đồng cho bà nhằm khắc phục hậu quả.

Đáp lại ý kiến của Hội đồng xét xử, bà Hằng cho biết Hiếu là con trai của mình. Bà đồng ý cho con nộp khoản tiền này.

Tòa án Quân sự Quân khu 5 (cấp sơ thẩm) phạt bà Nguyễn Thị Hằng mức án 7 năm 6 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 4 năm 6 tháng tù của bản án trước, buộc bị cáo Hằng phải chấp hành hình phạt chung là 12 năm tù.

Quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang, Tòa cho hay các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Bản án sơ thẩm cũng xác định, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng . Số tiền này có gần 6.000 tỷ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng (áo trắng bên trái) và đồng phạm tại phiên tòa phúc thẩm.

Biết sai nhưng vẫn giúp sức cho em trai vi phạm

Hội đồng xét xử sơ thẩm cho rằng trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Hằng thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hậu "hợp thức" các chứng từ kế toán (lập phiếu thu vừa ký xác nhận với vai trò là thủ quỹ, vừa ký với vai trò là người nộp tiền) trong quá trình Tập đoàn Phúc Sơn ký 211 hợp đồng với bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á).

Sau khi nhận tiền từ bị cáo Định, bà Hằng lập giấy biên nhận tiền, thể hiện cột ghi là 10% giá trị hợp đồng sẽ chuyển vào sổ sách kế toán công ty và cột ghi tiền chênh để ngoài sổ sách kế toán.

Tổng cộng, Nguyễn Thị Hằng đã thu tiền của khách hàng hơn 1.247 tỷ đồng , trong đó số tiền chênh ngoài hợp đồng bị cáo để ngoài sổ sách kế toán Tập đoàn Phúc Sơn là hơn 1.076 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, Hằng cũng chuyển tiền cho bị cáo Hậu sử dụng vào các mục đích cá nhân. Bị cáo hoàn toàn nhận thức được sai phạm của bị cáo Hậu, bị cáo Định và bản thân nhưng vẫn cố tình giúp em trai chiếm đoạt tài sản người khác.

Do đó, bà Nguyễn Thị Hằng đã đồng phạm với Nguyễn Văn Hậu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cũng trong vụ án này, Tòa án cấp sơ thẩm xác định Nguyễn Thị Hằng đứng tên các lô đất theo xác nhận của Tập đoàn Phúc Sơn. Bà đã thanh toán số tiền hơn 7,8 tỷ đồng cho lô đất nhưng do là đồng phạm giúp sức cho em trai chiếm đoạt tiền của khách hàng, bà không được xem xét là bị hại.