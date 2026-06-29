Hậu 'pháo' cam kết khắc phục toàn bộ hậu quả trong 3 tháng

Trả lời xét hỏi tòa, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu cho rằng, mình “làm sai giờ chịu khổ nhất". Bị cáo cam kết cùng người lãnh đạo mới của tập đoàn khắc phục hậu quả.

Ngày 29/6, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) nêu quan điểm kháng cáo và phương hướng bồi thường thiệt hại cho người mua đất dự án sân bay Nha Trang.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa.

Cam kết trực tiếp khắc phục hậu quả

Trước tiên, bị cáo Hậu cho rằng, bản án sơ thẩm đã phán quyết "đúng người, đúng tội". Bị cáo thừa nhận tổng số tiền thiệt hại là hơn 7.000 tỷ đồng thu được của khách hàng, trong đó có hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài sổ sách.

“Tiền để ngoài do tôi chỉ đạo và toàn quyền quyết định”, bị cáo Hậu nói và khai thêm toàn bộ tiền bán đất dự án sân bay Nha Trang dùng hơn 3.000 tỷ đồng đầu tư cho các dự án BT đã ký với đối tác, một phần dùng xây dựng hạ tầng.

Hôm nay, ngoài xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo còn đề nghị tòa xem xét nội dung chứng thư của Ngân hàng MBBank để khắc phục hậu quả. “Tôi sẽ trực tiếp thực hiện bồi thường cho bị hại”, bị cáo cam kết.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cho biết, đã nộp hơn 160 tỷ đồng vào tài khoản thi hành án. Riêng vụ bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên, còn 45 tỷ đồng nộp thừa nên đề nghị chuyển sang cơ quan thi hành án quân đội, sẵn sàng cho phương án bồi thường. Ông Nguyễn Duy Kiên - người điều hành mới của tập đoàn được ủy quyền thực hiện thay.

Theo bị cáo Hậu, trong vụ án có những nhà đầu tư nộp đến 95% số tiền mua đất, cũng có người mới nộp từ 5% - 10% - 40%. Do đó, bị cáo có quan điểm phải đảm bảo tối đa quyền lợi cho họ.

Bị cáo cũng tiết lộ thêm trong thời gian bị tạm giam được hai người bị hại đến thăm, đề xuất cho vay 20 tỷ đồng . Tuy nhiên, bị cáo không muốn khách hàng mất thêm quyền lợi, khẳng định sẽ nộp 100% tiền khắc phục trong 90 ngày.

Bị cáo đề nghị người bị hại có mặt tại phiên tòa hôm nay cũng như các bị hại vắng mặt hãy bình tĩnh.

Biết dự án tồn tại vướng mắc pháp lý khi ký hợp tác với nhà đầu tư

Lời khai của bị cáo Hậu cũng thể hiện, từ năm 2015, khi ký hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng, dự án đã tồn tại những vướng mắc pháp lý, trong đó có việc UBND tỉnh Khánh Hòa chưa phê duyệt giá đất để thực hiện dự án BT.

Đến năm 2018, Tập đoàn Phúc Sơn bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nhưng sau đó doanh nghiệp vẫn tiếp tục xác nhận chuyển nhượng quyền tại dự án sân bay Nha Trang. Việc này dẫn đến hành vi phạm tội, bị cáo bị xử lý hình sự.

Dù có sai phạm, bị cáo khẳng định doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với các hợp đồng ký với khách hàng, trong đó nộp khoảng 400 tỷ đồng tiền thuế Giá trị gia tăng và tạm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp.

“Tôi đã bị tạm giam, tạm giữ hơn hai năm rồi, làm sai bây giờ tôi là người khổ nhất”, bị cáo Hậu nói sẽ tuân thủ mọi phán quyết của tòa.

Trước đó, Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Quân khu 5 (cấp sơ thẩm) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu mức án 11 năm tù. Tổng hợp với bản án cũ, buộc bị cáo chấp hành chung 30 năm tù và liên đới bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các bị hại.

Sau khi khấu trừ các khoản đã nộp trước, Tòa án Quân sự Quân khu 5 xác định bị cáo còn phải bồi thường hơn 6.869 tỷ đồng .

Tòa cũng tuyên tiếp tục kê biên đối với 2.148 bất động sản đứng tên Nguyễn Văn Hậu và các cá nhân, công ty có liên quan; tạm giữ 1.464 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng (chị gái ông Hậu)...

Quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang, tòa sơ thẩm xác định các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Bản án cũng cho rằng Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng . Số tiền này có gần 6.000 tỷ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân.