Nhà bán hàng online sẽ bị phạt nặng vì những vi phạm này

Cơ quan quản lý cảnh báo không am hiểu luật khi kinh doanh online có thể khiến người bán hàng bị phạt nặng. Ngoài ra, hóa đơn điện tử tiếp tục là vướng mắc khiến nhiều người lúng túng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số, Bộ Công Thương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thảo Liên.

Chiều 18/9, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp TikTok Shop tổ chức tọa đàm “Kinh doanh dài lâu bắt đầu từ luật”. Đây là một phần trong chuỗi chương trình đào tạo pháp lý và thuế thương mại được TikTok Shop triển khai từ tháng 6.

Tại sự kiện, đại diện cơ quan quản lý cung cấp thông tin liên quan đến điều kiện để kinh doanh thương mại, trách nhiệm của nhà bán hàng và nền tảng thương mại, những hành vi vi phạm thường gặp và chế tài xử lý; cập nhật một số vấn đề đang được đưa vào dự thảo Luật Thương mại điện tử, giúp các doanh nghiệp và nhà sáng tạo có cái nhìn rõ ràng về bức tranh pháp lý trong giai đoạn hiện nay.

Trong đó, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số, Bộ Công Thương lưu ý nhiều vi phạm thường gặp trong kinh doanh trực tuyến.

Một trong số đó là lập website thương mại điện tử bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến nhưng không thông báo và thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương. Hành vi này bị phạt 10-20 triệu đồng với cá nhân, 20-40 triệu đồng với doanh nghiệp, dù thủ tục thông báo hiện nay hoàn toàn miễn phí và thực hiện trực tuyến.

Thực tế kiểm tra còn cho thấy nhiều trường hợp tự ý gắn logo “đã thông báo” hoặc “đã đăng ký” trên website khi chưa được Bộ Công Thương xác nhận. Đây được coi là hành vi giả mạo, với mức phạt 10-20 triệu đồng đối với logo “đã thông báo” và 20-30 triệu đồng với logo “đã đăng ký”. Nếu vi phạm do doanh nghiệp thực hiện, mức phạt sẽ nhân đôi.

Tương tự, các nhà bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử cũng bắt buộc phải cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản về hàng hóa dịch vụ bao gồm tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá, xuất xứ hàng hóa, và tùy theo sản phẩm, dịch vụ cung cấp để thêm các yêu cầu khác.

Đối với trách nhiệm của sàn thương mại điện tử, ông Tuấn cho biết trước đây, các nền tảng này thường coi mình chỉ là đơn vị trung gian và không phải chịu trách nhiệm về hàng hóa của những người bán hàng trên nền tảng.

Từ khi Nghị định 85/2021 có hiệu lực và quy định rõ trách nhiệm liên đới, họ phải có trách nhiệm hơn trong việc kiểm soát chất lượng hàng hóa và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, thay vì chỉ đơn thuần là một nền tảng trung gian vô can như trước.

Ngoài ra, các nhà bán hàng tại tọa đàm cũng chia sẻ vướng mắc về hóa đơn điện tử. Do quy định bảo mật từ các sàn thương mại điện tử, các thông tin người mua như mã số thuế, họ tên, địa chỉ cung cấp cho người bán đều được mã hóa bằng dấu sao, khiến người bán gặp khó khăn trong việc tạo hóa đơn đúng quy định.

Ông Tuấn đề xuất giải pháp cho vấn đề này là sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế vì không yêu cầu chi tiết thông tin người mua.

Từ ngày 1/7, Nghị định 117 quy định các sàn thương mại điện tử bắt đầu thực hiện nghĩa vụ khấu trừ và nộp thuế thay cho hộ cá nhân kinh doanh. Theo ông Trần Trọng Ninh, Chuyên viên chính Chi cục Thuế Thương mại điện tử, Cục Thuế, người bán trên các sàn có chức năng thanh toán có thể ủy nhiệm cho sàn xuất hóa đơn thay cho mình.

“Đây cũng là chính sách tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Nếu sàn đồng ý nhận ủy nhiệm, người bán sẽ không còn phải lo lắng về việc tự mình xuất hóa đơn cho từng người mua”, ông Ninh nói.

Đại diện cơ quan thuế cũng đã trực tiếp đối thoại và giải đáp các thắc mắc liên quan đến chính sách và nghĩa vụ thuế trong thương mại điện tử của nhà bán hàng và nhà sáng tạo nội dung trên TikTok.

Theo ông, việc phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo không chỉ giúp người bán cập nhật các chính sách mới một cách kịp thời, mà còn tạo điều kiện để họ nhanh chóng nắm bắt và áp dụng hiệu quả trong thực tế.