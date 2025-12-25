Nhà 7 m2 giá 2 tỷ, tắm tầng 6 vệ sinh phải xuống tầng 1

Bên trong căn nhà siêu nhỏ, cầu thang hẹp, dốc và thấp, mỗi tầng đủ kê một giường đơn hoặc bàn làm việc.

Nhà siêu nhỏ 7 m2 cao 6 tầng, giá 2 tỷ đồng Bên trong căn nhà vỏn vẹn 7 m2, nhà vệ sinh ở tầng 1, trong khi nhà tắm lại nằm tận tầng 6, khiến việc di chuyển để sử dụng được đánh giá là bất tiện.

Gần đây, đoạn video ghi lại hình ảnh một căn nhà siêu nhỏ được rao bán với giá gần 2 tỷ đồng tại Hà Nội gây chú ý trên nhiều diễn đàn bất động sản. Dù diện tích mặt sàn vỏn vẹn 7 m2, nhà vẫn có tới 6 tầng, tọa lạc ở phường Hai Bà Trưng.

Anh Đặng Ngọc Sơn, nhân viên môi giới bất động sản trực tiếp giới thiệu căn nhà, cho biết nó được rao bán 1,95 tỷ đồng , nằm trong ngõ nhỏ nhưng sát mặt phố, vị trí tương đối trung tâm và được thiết kế để tối ưu hóa công năng trên từng centimet diện tích.

Cụ thể, tầng 1 có thể để được 1-2 xe máy, bố trí hệ thống tủ bếp kịch trần, bồn rửa và một công trình phụ. Tầng 2 được sử dụng làm phòng khách, có thể kê một bộ bàn ghế nhỏ. Tầng 3, 4, 5 là phòng ngủ, vừa đủ đặt một giường đơn và tủ quần áo. Trong khi đó, tầng 6 là khu vực nhà tắm và phơi quần áo.

Trên thực tế, các căn nhà diện tích nhỏ tại khu vực trung tâm Hà Nội vẫn thường được giao dịch trên thị trường, song không phải căn nào cũng có đầy đủ pháp lý. Anh Sơn cho biết khi quyết định xuống tiền, người mua cần đặc biệt chú ý tới vấn đề sổ đỏ và tính pháp lý để tránh rủi ro về sau.

Không gian bên trong căn nhà 7m2.

Nhiều bất cập

Theo anh Sơn, ưu điểm lớn nhất của căn nhà là tầng nào cũng có cửa sổ, giúp không gian khá thoáng, có ánh sáng tự nhiên, điều hiếm gặp với những căn nhà siêu nhỏ trong khu vực trung tâm. Vị trí gần phố lớn cũng là một điểm cộng đáng kể.

Tuy nhiên, nhược điểm của căn nhà là các tầng không có cửa ngăn riêng, mỗi tầng là một phòng và thông trực tiếp với nhau bằng cầu thang. Muốn di chuyển lên tầng trên hoặc xuống tầng dưới đều phải đi xuyên qua không gian sinh hoạt của tầng khác. Nếu muốn đảm bảo sự riêng tư, chủ nhà chỉ có thể lắp thêm vách ngăn hoặc tấm chắn, nhưng điều này lại khiến diện tích vốn đã nhỏ càng thêm chật chội.

Ngoài ra, căn nhà chỉ có nhà vệ sinh ở tầng 1, trong khi nhà tắm lại nằm tận tầng 6, khiến việc di chuyển để sử dụng được đánh giá là bất tiện.

Các phòng thông với nhau bằng 1 cánh cửa.

Căn nhà được tính toán rất chi li để không lãng phí bất kỳ khoảng không nào. Bên trong là một cầu thang nhỏ, dốc và thấp. Khi di chuyển lên xuống, nếu không chú ý, người ở rất dễ va đầu vào trần nhà.

Theo anh Sơn, hiện tại căn nhà vẫn chưa có người mua. Những căn nhà diện tích nhỏ, ít công năng như thế này thường kén khách. Tuy nhiên, anh cũng cho rằng so với nhiều căn nhà siêu nhỏ khác, căn 7 m2 này vẫn được đánh giá là khá thoáng và có thể sử dụng được, những bất tiện phần nào có thể khắc phục.

“Nhiều căn nhà khác tôi từng review cũng có diện tích tương tự nhưng rất bí, thiếu ánh nắng, cảm giác ngột ngạt. Nhà này như vậy là còn ổn hơn rồi”, anh Sơn chia sẻ.

Kiểm tra kỹ lưỡng

Luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng Luật sư Tinh thông luật, cho biết những ngôi nhà có diện tích siêu nhỏ như kể trên có thể được hình thành từ trước khi có Luật Đất đai hoặc hình thành do quá trình giải phóng mặt bằng chưa dứt điểm. Nhiều nơi sau khi cắt đất cho quy hoạch vẫn còn dư lại diện tích nhỏ nhưng có thể người dân không chịu rời đi.

Theo luật, diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ sẽ có sự khác nhau giữa mỗi địa phương. Tại Hà Nội, nếu thửa đất có diện tích nhỏ hơn 50 m2 (trước năm 2013 là 35 m2) sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo chuyên gia, những người đang có ý định mua, bán nhà có diện tích siêu nhỏ cần kiểm tra, cân nhắc kỹ càng.

Tuy nhiên, Luật Đất đai cũng quy định thửa đất được hình thành trước ngày văn bản quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành, có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định, nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

​Điều này lý giải vì sao tồn tại tình trạng những ngôi nhà dù nhỏ hẹp nhưng vẫn có sổ đỏ. Việc những căn nhà siêu nhỏ nhưng vẫn được cấp sổ không ảnh hưởng gì về mặt pháp lý. Những căn nhà siêu nhỏ đó được pháp luật công nhận, có thể mua bán, chuyển nhượng được như bình thường và giao dịch mua bán sẽ được bảo vệ nếu phát sinh tranh chấp.

Theo luật sư, với những người đang có ý định mua, bán nhà có diện tích nhỏ, phải đáp ứng được các điều kiện theo Khoản 1 Điều 160 Luật nhà ở như:

​Thứ nhất là phải có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật: Cần đối chiếu thông tin trên Giấy chứng nhận (diện tích, số thửa, tên chủ) với thực tế. Trường hợp nghi ngờ giả mạo, có thể yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai xác minh.

​Thứ hai là căn nhà và thửa đất đó không có tranh chấp, khiếu nại và không bị thu hồi, dính quy hoạch: Để kiểm tra điều này thì người mua cần yêu cầu văn bản xác nhận tình trạng pháp lý từ Văn phòng đăng ký đất đai để kiểm tra có thế chấp hay tranh chấp không. Nếu là tài sản chung, hợp đồng phải có chữ ký của toàn bộ đồng sở hữu hoặc được ủy quyền hợp pháp. Trước khi giao dịch, nên đến UBND xã hoặc tra cứu trên cổng thông tin đất đai để xác định quy hoạch.

​Thứ ba là không bị kê biên thi hành án, cần đến trực tiếp Cơ quan Thi hành án dân sự nơi có tài sản, đây là nơi chính xác nhất để biết tài sản có đang bị kê biên hay không.

“Nếu bạn không chắc chắn về các thông tin mà người chuyển nhượng đưa ra hoặc không nắm chắc pháp luật đất đai thì có thể thuê tổ chức, cá nhân hiểu pháp luật về đất đai hoặc công ty, văn phòng luật để tư vấn hoặc thực hiện thay để kiểm tra toàn diện những vấn đề trên. Chi phí thuê chỉ chiếm một phần nhỏ so với giá trị thửa đất. Nhưng giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí và rủi ro về sau”, luật sư khuyến cáo.