Nguyệt Ánh và hôn nhân 8 năm với chồng Ấn Độ

Thời gian gần đây, Nguyệt Ánh vướng tin rạn nứt với ông xã người Ấn Độ. Trong một chương trình, cô lên tiếng phủ nhận: "Chúng tôi rất tin tưởng nhau và không có bất cứ lăn tăn gì hết. Trong thời gian có dự án, anh ấy phụ tôi chăm sóc việc nhà, con cái. Anh ấy hỗ trợ tôi rất nhiều để tôi có thể yên tâm làm việc. Tôi rất thẳng tính. Nếu anh ấy làm gì tôi không thích, tôi sẽ nói ra và lần sau anh ấy không lặp lại việc đó nữa". Cô khẳng định hôn nhân của cả hai êm ấm, hạnh phúc.

Vợ chồng Nguyệt Ánh trải qua 8 năm gắn bó và có chung một con trai. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên khoe khoảnh khắc bên con trai nhưng không có ảnh chung chụp cùng chồng. Tấm ảnh cả gia đình bên nhau được cô đăng tải vào năm 2020. Khi ấy, các thành viên quây quần trong ngày Giáng sinh .

Theo Nguyệt Ánh, chồng cô biết chia sẻ, lắng nghe và đồng hành từ việc nhà tới vấn đề xã hội. Nữ diễn viên rất quý trọng điều đó. Ông xã của diễn viên Cổng mặt trời tên Eswar Rao. Trước đây, cô tiết lộ chồng là thầy dạy yoga tại một trung tâm thể dục nổi tiếng ở TP.HCM. Trong một bài phỏng vấn vào năm 2020, Nguyệt Ánh cho biết: "Khi có mâu thuẫn, chúng tôi chọn cách cùng nói chuyện. Khi nhận ra cả hai cùng mục đích xây dựng hạnh phúc và muốn gắn bó thì gỡ rối dần. Chẳng hạn, tôi không ăn hợp món Ấn thì anh ấy học cách nấu và ăn món Việt. Chúng tôi cùng tìm những điểm chung để khỏa lấp những khác biệt".

Ngoài thời gian đóng phim, ưu tiên lớn nhất hiện tại của Nguyệt Ánh là gia đình. Cô thường xuyên đưa con đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Cậu bé hiện theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM.

