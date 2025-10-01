Ảnh gợi cảm của 'bạn gái Quân A.P'

Những ngày qua, chuyện tình cảm của Quân A.P và Lê Khanh được khán giả quan tâm. Cả hai được bắt gặp bên nhau trong nhiều chuyến du lịch hay cuộc sống đời thường. Bộ đôi được cho là không còn giấu giếm như trước, dù chưa chính thức công khai. Lê Khanh đồng hành cùng người yêu trong các chuyến lưu diễn hay concert của Anh trai "say hi" ở Việt Nam và Mỹ.