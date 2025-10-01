Ảnh gợi cảm của 'bạn gái Quân A.P'

Những ngày qua, chuyện tình cảm của Quân A.P và Lê Khanh được khán giả quan tâm. Cả hai được bắt gặp bên nhau trong nhiều chuyến du lịch hay cuộc sống đời thường. Bộ đôi được cho là không còn giấu giếm như trước, dù chưa chính thức công khai. Lê Khanh đồng hành cùng người yêu trong các chuyến lưu diễn hay concert của Anh trai "say hi" ở Việt Nam và Mỹ.
|
Nửa kia của ca sĩ thu hút bởi sắc vóc gợi cảm. Cô có hình thể cân đối, khuôn mặt hài hòa. Đời thường, Lê Khanh chuộng phong cách ngọt ngào, nữ tính. Trong những lần "check-in" tại các quán cà phê đẹp, người đẹp diện set đồ trẻ trung, phối cùng phụ kiện hợp xu hướng.
Lê Khanh sinh năm 1997. Cô và Quân A.P được cho là bạn học chung từ thời cấp 2 và cấp 3. Cả hai trải qua nhiều năm yêu, gắn bó. Bộ đôi vướng tin đã kết hôn, có con. Song đến lúc này họ chưa lên tiếng về thông tin trên.
|
Theo mô tả của Lê Khanh, cô là người thích du lịch và chơi thể thao. Gần đây, cô đam mê với bộ môn pickle ball.
Bạn gái Quân A.P khoe dáng với đồ bơi. Lê Khanh không hoạt động nghệ thuật. Trang cá nhân của cô thu hút hơn 57.000 lượt theo dõi. Cô từng đăng tải ảnh bên dàn anh trai như Đức Phúc, Ali Hoàng Dương... và nhận lượt tương tác cao.
Quân A.P và Lê Khanh giữ động thái im lặng thời gian qua. Song fan chỉ ra cặp đôi nhiều lần check-in chung địa điểm, diện đồ đôi khi đi du lịch cùng nhau.
Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.