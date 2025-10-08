Nguyệt Ánh nói về hôn nhân với chồng Ấn Độ

Nguyệt Ánh khẳng định vợ chồng cô vẫn hòa thuận, san sẻ với nhau. Ông xã luôn thấu hiểu, đồng hành với nữ diễn viên trong cuộc sống lẫn công việc.

Trong chương trình Gõ cửa trái tim, diễn viên Nguyệt Ánh lên tiếng về thông tin ly hôn chồng Ấn Độ. Nữ diễn viên bày tỏ: "Thời gian gần đây, trên mạng có một số thông tin nói vợ chồng Nguyệt Ánh này kia. Rồi chồng tôi ghen tuông. Tuy nhiên, tôi không hiểu thông tin đó từ đâu, không hiểu sao lại bị nói như vậy".

Nguyệt Ánh khẳng định vợ chồng cô vẫn hòa thuận, san sẻ với nhau trong cuộc sống lẫn công việc. Theo Nguyệt Ánh, chồng cô biết chia sẻ, lắng nghe và đồng hành từ việc nhà tới vấn đề xã hội. Nữ diễn viên rất quý trọng điều đó.

Diễn viên Nguyệt Ánh. Ảnh: FBNV.

“Chúng tôi rất tin tưởng nhau và không có bất cứ lăn tăn gì hết. Trong thời gian có dự án, anh ấy phụ tôi chăm sóc việc nhà, con cái. Anh ấy hỗ trợ tôi rất nhiều để tôi có thể yên tâm làm việc. Tôi rất thẳng tính. Nếu anh ấy làm gì tôi không thích, tôi sẽ nói ra và lần sau anh ấy không lặp lại việc đó nữa. Ngược lại, tôi biết điều gì anh ấy không thích, tôi cũng sẽ không làm. Hôn nhân là cuộc sống của 2 người dưng ở với nhau, nên yên bình hay không phụ thuộc vào sự tin tưởng, chân thành tuyệt đối với nhau. Còn nếu có bất kì sự lăn tăn, dò xét nào thì nên chấm dứt. Không tin tưởng sẽ khó đồng hành và chia sẻ với nhau", nữ diễn viên bày tỏ.

Nguyệt Ánh sinh năm 1984, được biết tới qua nhiều phim truyền hình như Cổng mặt trời, Dốc tình, Dòng sông huynh đệ, Hàn Mặc Tử… Cô kết hôn với giáo viên yoga người Ấn Độ Kilaparthy Eswar Rao vào 2017. Một năm sau đó, hai người chào đón con đầu lòng.