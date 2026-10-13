Nguyên tác của series 'Phía Đông vườn Địa đàng' tăng 200% doanh số

Series phim chuyển thể “Phía Đông vườn Địa đàng” đã đưa kiệt tác của John Steinbeck trở lại với độc giả đương đại, cho thấy mối liên kết chặt chẽ giữa điện ảnh và văn học.

Series phim Phía Đông vườn Địa đàng đạt 6,5 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày ra mắt. Ảnh: Netflix.

Sau 4 ngày ra mắt trên Netflix, series phim chuyển thể Phía Đông vườn Địa đàng (East of Eden) do Zoe Kanza đạo diễn đã đạt 6,5 triệu lượt xem, tương đương khoảng 45 triệu giờ xem.

Cơn sốt này đã đưa nguyên tác văn học do John Steinbeck chấp bút trở lại kệ sách bán chạy. Theo NXB Penguin Random House, doanh số của tiểu thuyết Phía Đông vườn Địa đàng tăng 200% kể từ khi Netflix công bố phát hành series phim chuyển thể.

Ra đời vào năm 1952, Phía Đông vườn Địa đàng được John Steinbeck xem như tác phẩm quan trọng nhất sự nghiệp của mình. Ông tin rằng bản thân đã truyền tải tất cả những gì ông biết về văn chương, về cái thiện và cái ác, sức mạnh và sự yếu đuối, tình yêu và thù hận của loài người.

“Tôi nghĩ tất cả tác phẩm tôi đã viết, theo một cách nào đó, là sự chuẩn bị cho thiên tiểu thuyết này”, ông viết trong nhật ký của mình.

Bức thư tình gửi nhân loại của John Steinbeck

Lấy bối cảnh ở miền Tây nước Mỹ với khoảng thời gian kéo dài từ cuối thế kỷ 19 đến hết Thế chiến I, Phía Đông vườn Địa đàng kể về ba thế hệ của gia đình Trask và gia đình Hamilton.

Phía Đông vườn Địa đàng được John Steinbeck xem như tác phẩm quan trọng nhất sự nghiệp của mình. Ảnh: Tao Đàn.

Cốt truyện chính xoay quanh hai anh em cùng cha khác mẹ Charles và Adam Trask, sau đó là hai người con trai sinh đôi của Adam, Cal và Aron. Charles và Adam, Cal và Aron luôn cạnh tranh để giành lấy tình yêu và sự công nhận của cha, giống như Cain và Abel trong Kinh Thánh.

Vào thời điểm xuất bản, Phía Đông vườn Địa đàng gây tiếng vang lớn trên văn đàn, được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, tác phẩm không được giới phê bình đánh giá cao. Một số ý kiến cho rằng bức tranh sử thi khắc họa về cái thiện và cái ác của tác phẩm quá rộng, không có cấu trúc chặt chẽ.

Nhân vật Cathy Ames - vợ của Adam, mẹ của Cal và Aron - cũng là một trong những lý do khiến Phía Đông vườn Địa đàng bị chỉ trích dữ dội. Tờ New York Times từng gọi Cathy Ames là “người phụ nữ ác độc nhất trong văn học”. Một hiện thân của cái ác thuần tuý.

Cathy Ames sẵn sàng hủy hoại bất cứ ai cản đường cô. Cô giết cha mẹ ở độ tuổi niên thiếu, ngủ với anh trai của người chồng mới cưới, bỏ rơi con của mình… rồi đầu độc bà chủ nhà thổ sau khi dụ dỗ bà để lại gia sản cho mình. Từ đó trở đi, sự nghiệp của Cathy gắn liền với tống tiền, bóc lột và bạo lực.

Cathy Ames (Florence Pugh thủ vai) là phản diện đáng sợ nhất trong văn học. Ảnh: Netflix.

Tính đến nay, Phía Đông vườn Địa đàng đã được đưa lên màn ảnh 3 lần. Điều khiến tiểu thuyết vẫn duy trì sức hút trong hơn 7 thập kỷ nằm ở câu hỏi John Steinbeck đặt ra cho các nhân vật, hay cho chính độc giả: bản chất con người được quyết định từ khi sinh ra hay vẫn có quyền lựa chọn.

Câu trả lời được John Steinbeck đưa ra ở gần cuối sách, trong lời giải thích của nhân vật Lee, người giúp việc nhập cư gốc Hoa của Adam, về chữ “Timshel”. Nó có nghĩa là “ngươi có thể” - con người sở hữu ý chí tự do để xây dựng cuộc đời của họ và trở thành người họ muốn. Khái niệm “Timshel” là xương sống định hình toàn bộ tác phẩm.

John Steinbeck đã gói ghém những dịu dàng để viết nên Phía Đông vườn Địa đàng, như một bức thư tình mà ông muốn gửi đến nhân loại, rằng bên trong mỗi con người luôn tồn tại những điều tốt đẹp và xấu xa. Chúng làm con người trở nên trọn vẹn hơn.

Động lực mới của ngành xuất bản

Những năm gần đây, xu hướng screen-sellers (sách bán chạy nhờ phim chuyển thể) không còn xa lạ đối với ngành xuất bản. Trước Phía Đông vườn Địa đàng, nhiều tác phẩm văn học được “hồi sinh” sau khi bước lên màn ảnh.

Theo Hiệp hội Xuất bản Anh, trong giai đoạn 2024-2025, 12% số sách văn học hư cấu dành cho người trưởng thành được những độc giả không thường xuyên đọc sách tìm mua nhờ các phiên bản chuyển thể.

Năm 2021, bản điện ảnh của Dune đã giúp tác phẩm gốc dẫn đầu danh sách Indie Best Seller tại Mỹ. Ấn bản sách liên kết với phim đạt 400.000 bản in, lọt vào danh sách sách bán chạy của New York Times.

Bom tấn điện ảnh The Odyssey giúp trường ca sử thi gần 2.700 năm tuổi trở thành cuốn sách được săn đón nhất toàn cầu. Ảnh: Universal.

Tháng 7/2026, bom tấn điện ảnh The Odyssey giúp trường ca sử thi gần 2.700 năm tuổi trở thành cuốn sách được săn đón nhất toàn cầu. Theo công ty nghiên cứu thị trường NielsenIQ, việc phim ra mắt vào giữa tháng 7 giúp doanh số các ấn bản in của The Odyssey tại Anh tăng 1.400% trong bốn tuần tính đến ngày 25/7, so với cùng kỳ năm 2025.

Không chỉ thúc đẩy doanh thu cho nguyên tác, phim chuyển thể còn khơi gợi sự quan tâm của công chúng đối với “thế giới” của tác phẩm.

Số liệu của NielsenIQ cho thấy sau khi The Odyssey được công chiếu, các tác phẩm liên quan đến thần thoại Hy Lạp có doanh số tăng đáng kể, bao gồm The Iliad của Homer, Circe của Madeline Miller và The Penelopiad của Margaret Atwood.

Xu hướng screen-sellers đã mang đến động lực mới cho ngành xuất bản. Mối liên kết chặt chẽ giữa điện ảnh và văn học tạo nên hệ sinh thái nội dung sống động, hấp dẫn, giúp các tác phẩm đến gần hơn với công chúng.