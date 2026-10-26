Nguyên Phó thủ tướng Đức làm Phó chủ tịch Chứng khoán HD

Ông Philipp Rösler, nguyên Phó thủ tướng Đức và hiện là Phó chủ tịch HĐQT Vietjet, vừa được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT Chứng khoán HD trước thềm đợt IPO của doanh nghiệp.

Nguyên Phó thủ tướng Đức có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế, từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại các tập đoàn lớn trên thế giới. Ảnh: VU.

Công ty CP Chứng khoán HD - HD Securities (HDS) vừa công bố nghị quyết bầu ông Philipp Rösler giữ chức Phó chủ tịch HĐQT từ ngày 23/10, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, cổ đông HDS đã thông qua việc bầu bổ sung ông Rösler làm Thành viên độc lập HĐQT thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Theo hồ sơ ứng viên được công bố đầu tháng 10, ông Rösler không sở hữu cổ phiếu HDS tại thời điểm lập hồ sơ.

Sau quyết định này, HĐQT Chứng khoán HD gồm Chủ tịch Vũ Hữu Điền và hai Phó chủ tịch là ông Nguyễn Cảnh Vinh và ông Philipp Rösler.

Ông Philipp Rösler sinh năm 1973 tại Việt Nam, là người Đức gốc Việt và có học vị Tiến sĩ Y khoa. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Y tế Đức giai đoạn 2009-2011, trước khi đảm nhiệm cương vị Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Đức giai đoạn 2011-2013 dưới thời Thủ tướng Angela Merkel.

Sau khi rời chính trường, ông chuyển sang lĩnh vực kinh doanh và tư vấn quốc tế. Ông từng giữ vị trí lãnh đạo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đồng thời thành lập và điều hành công ty tư vấn chiến lược Consessor AG.

Tại Việt Nam, ông Rösler hiện là Phó chủ tịch HĐQT Vietjet (HoSE: VJC), sau khi gia nhập HĐQT hãng hàng không này từ tháng 8/2025.

Việc kiện toàn nhân sự cấp cao diễn ra khi Chứng khoán HD đẩy mạnh mở rộng quy mô vốn và chuẩn bị chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), đồng thời lên kế hoạch niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo phương án được thông qua, doanh nghiệp dự kiến chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu trong quý IV, tương đương khoảng 11,11% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán tối thiểu là 12.252 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền huy động dự kiến ít nhất khoảng 1.492 tỷ đồng .

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của HDS sẽ tăng từ gần 10.961 tỷ đồng lên khoảng 12.178 tỷ đồng . Doanh nghiệp dự kiến phân bổ 60% số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ, 30% để đầu tư giấy tờ có giá và 10% phục vụ nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

HDS cũng dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HoSE song song với quá trình đăng ký chào bán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngân hàng HDBank hiện là công ty mẹ, nắm giữ trực tiếp 90% vốn điều lệ của HDS.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán HD ghi nhận doanh thu hoạt động 3.018 tỷ đồng , gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.241 tỷ đồng , gấp 3,7 lần, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.804 tỷ đồng . Với kết quả này, công ty hoàn thành khoảng 66% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 27.750 tỷ đồng , gấp 4,7 lần đầu năm. Dư nợ cho vay ký quỹ đạt 10.746 tỷ đồng , tăng hơn 6 lần so với đầu năm.