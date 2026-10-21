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Nguyễn Nhật Ánh sắp có tác phẩm thứ hai được dịch sang tiếng Trung

  • Thứ tư, 21/10/2026 07:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiểu thuyết "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã được dịch hoàn tất sang tiếng Trung, hiện trong giai đoạn thương lượng bản quyền với một NXB Trung Quốc.

Tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đang trong giai đoạn thương lượng bản quyền. Ảnh: Đức An.

Sau thành công của Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chuẩn bị có thêm một tác phẩm tiếp cận thị trường Trung Quốc, dịch giả Nguyễn Lệ Chi, Giám đốc Công ty CP Văn hóa Chi (Chibooks) chia sẻ trên trang cá nhân. Theo bà, tiểu thuyết Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã được dịch hoàn tất sang tiếng Trung và đang trong giai đoạn thương lượng bản quyền với một nhà xuất bản Trung Quốc.

Nếu đạt được thỏa thuận, đây sẽ là tác phẩm thứ hai của Nguyễn Nhật Ánh được Chibooks đưa vào thị trường sách Hoa ngữ, sau Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.

Trước đó, ngày 31/7, Chibooks và Chibooks Literary Agency thông báo đã bán thành công bản quyền Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ cho một đơn vị xuất bản tại Trung Quốc. Đây là tác phẩm đầu tiên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được đơn vị này chuyển ngữ sang tiếng Trung trước khi chào bán bản quyền.

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Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và Quyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Từ Châu trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Ngọc Kim Oánh. Ảnh: Hương Trần.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh còn xuất hiện trong danh mục tác phẩm dự thi của Cuộc thi Dịch văn học Việt - Trung, Trung - Việt lần thứ hai năm 2026. Lễ trao giải diễn ra sáng 20/10 tại TP.HCM và Bắc Kinh (Trung Quốc), trong khuôn khổ chương trình Giao lưu Văn chương Việt - Trung, Trung - Việt lần thứ hai năm 2026.

Ở hạng mục biên dịch Trung - Việt dành cho thí sinh Việt Nam, Nguyễn Ngọc Kim Ánh, sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, giành giải Nhất. Hai giải Nhì thuộc về Nguyễn Khánh Huyền (Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2) và Nguyễn Thị Bảo Nhi (Trường đại học Đồng Tháp). Bạch Thùy Kim Ngọc (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM) cùng Trần Thị Thanh Hoa (Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2) giành giải Ba.

Ở hạng mục dịch Việt - Trung dành cho thí sinh Trung Quốc, tác phẩm được đưa vào vòng 2. Thí sinh Trần Oánh Oánh, sinh viên Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên, sử dụng tác phẩm này làm bài dự thi ở vòng 2 và giành giải Nhất chung cuộc. Trong khi đó, thí sinh Trần Mẫn Giai, sinh viên Đại học Sư phạm Vân Nam, cũng chọn trích đoạn từ tiểu thuyết cho phần thi này và đạt giải Ba.

Ra mắt năm 2010, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng của Nguyễn Nhật Ánh, kể câu chuyện tuổi thơ ở một vùng quê Việt Nam, xoay quanh tình anh em, tình cảm gia đình và những rung động đầu đời. Tác phẩm được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên, ra mắt năm 2015.

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Trân trọng.

Đức An

nguyễn nhật ánh Nguyễn Nhật Ánh trung quốc cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

  • Nguyễn Nhật Ánh

    Nguyễn Nhật Ánh

    Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn rất thành công với đề tài thanh thiếu niên với hơn 100 tác phẩm các thể loại. Tên tuổi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gắn liền với các tác phẩm như "Mắt biếc", "Còn chút gì để nhớ", "Hạ đỏ", "Cô gái đến từ hôm qua", "Chú bé rắc rối", "Kính vạn hoa",... Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất đồng thời được Hội Nhà văn TP.HCM chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong trong 20 năm (1975 - 1995).

    Bạn có biết: Năm 2010, tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của ông đã đoạt giải thưởng văn học ASEAN.

    • Ngày sinh: 07/05/1955
    • Bút danh: Nguyễn Nhật Ánh
    • Quê quán: Thôn An Mỹ, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
    • Tác phẩm tiêu biểu: Kính vạn hoa, Bàn có năm chỗ ngồi, Nữ sinh, Mắt biếc, Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Tôi là Bêtô, Đảo mộng mơ,...

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