Độc giả Thụy Điển lái xe 6 tiếng để gặp nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Một độc giả đi hơn 6 tiếng từ Landskrona đến Stockholm (Thụy Điển) để gặp nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong dịp "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" lần đầu phát hành bằng tiếng Thụy Điển.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong buổi giới thiệu sách tại hiệu sách Gamla Stans. Ảnh: NXB Trẻ.

Chi tiết này được nhà văn Christina Wahlden, thành viên ban chấp hành Hội đồng quốc tế về sách dành cho thanh thiếu niên (IBBY) Thụy Điển, nhắc đến khi chia sẻ về sự kiện vào cuối tháng 8.

Theo thông tin từ nhà xuất bản (NXB) Trẻ, đây là lần đầu tiên tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được dịch và xuất bản bằng tiếng Thụy Điển. Sách do dịch giả Hiền Ekeroth chuyển ngữ, NXB Barnens Val phát hành. Các hoạt động ra mắt và giao lưu diễn ra tại nhiều địa điểm ở Stockholm trong những ngày cuối tháng 8, gồm Hội Khuyến học thuộc Đại học Nhân dân Thụy Điển, Thư viện Tranströmer, Thư viện quốc tế Stockholm và hiệu sách Gamla Stans tại khu phố cổ.

Nhà văn Christina Wahlden cho biết: "Nhiều trẻ em Việt Nam đã lớn lên cùng những câu chuyện của ông, và ông là một trong những nhà văn được đọc nhiều nhất ở Việt Nam. Vì thế, tôi rất vui khi hôm qua, theo ủy nhiệm của ban lãnh đạo IBBY Thụy Điển, tôi có dịp trò chuyện với ông nhân dịp cuốn sách được phát hành. Không khí chẳng khác gì một buổi gặp gỡ với ngôi sao nhạc rock khi có một hàng dài người chờ ông ký tặng".

Không chỉ có độc giả bản địa, các buổi giao lưu còn thu hút người Việt đang sinh sống, học tập tại Thụy Điển. Chính sự hiện diện của cộng đồng người Việt tạo cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh một cảm giác đặc biệt trong chuyến đi.

Độc giả Thụy Điển đến tham gia buổi giao lưu với tác giả Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ trong cuối tháng 8. Ảnh: NXB Trẻ.

Nhà văn kể rằng trong những lần giao lưu trước đây tại Thái Lan, ông từng gặp nhiều độc giả bản địa, chủ yếu là sinh viên. Lần này, hình ảnh nhiều kiều bào và du học sinh Việt Nam cùng tham dự khiến ông xúc động. Sự thân thuộc từ những gương mặt, nụ cười và câu hỏi bằng tiếng Việt thậm chí khiến nhà văn có lúc quên rằng mình đang ở nước ngoài.

“Tôi phải tẽn tò xin lỗi cử tọa, và thú nhận là nhìn những gương mặt Việt Nam, những nụ cười Việt Nam, nghe câu hỏi bằng tiếng Việt, tôi quên mất tôi đang ở nước ngoài. Tôi tưởng tôi đang ở quê nhà và đang đắm chìm trong không khí thân thuộc của những lần gặp gỡ bạn đọc tại trường học hay các hội sách”, ông chia sẻ.

Các chương trình tại Stockholm mang tên “Những câu chuyện Việt Nam”, với chủ đề “tình bạn không biên giới”. Bên cạnh phần trò chuyện với Nguyễn Nhật Ánh, chương trình còn có tác giả sách thiếu nhi Hoài Anh và họa sĩ Mai Hoa. Các hoạt động đọc sách bằng tiếng Việt và tiếng Thụy Điển.

Theo thông tin từ NXB Trẻ, NXB Barnens Val quyết định sử dụng lại tranh minh họa của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường cho phiên bản tiếng Thụy Điển của tác phẩm Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Đơn vị xuất bản Thụy Điển lựa chọn phương án này thay vì thực hiện tranh mới vì đánh giá phần minh họa hiện có phù hợp với tác phẩm.