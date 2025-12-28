Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nguyên nhân xe tải tông liên hoàn khiến 5 người thương vong

  • Chủ nhật, 28/12/2025 20:32 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 người thương ở Quảng Trị là do tài xế xe tải mắc nhiều lỗi.

Liên quan vụ xe tải va chạm xe máy rồi tông sập nhiều hàng quán, 5 người thương vong xảy ra tại xã Cồn Tiên (Quảng Trị), bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tài xế xe tải là Trần Chí C. (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị) không nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau, không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định.

Thời điểm tai nạn, điều kiện thời tiết khô ráo, ánh sáng tự nhiên, mật độ tham gia giao thông thưa thớt.

tong lien hoan anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 11h ngày 28/12, Trần Chí C. cầm lái xe tải BKS 74C -109.11 chở keo tràm chạy trên đường ĐT575 hướng ra Quốc lộ 1.

Khi đến đoạn giao với đường ĐT576 (xã Cồn Tiên), xe tải va chạm mới xe máy do ông T.H.P. (46 tuổi, ngụ xã Bến Hải, Quảng Trị) cầm lái chở theo 2 con là cháu T.H.H (4 tuổi) và cháu T.G.B (7 tuổi). Sau đó, ô tô này tiếp tục lao vào nhiều hàng quán ven đường, khiến 2 cửa hàng hư hỏng.

Cú va chạm khiến cháu T.H.T chết tại chỗ, tài xế xe tải cùng ông T.H.P, cháu T.G.B và một cháu nhỏ trong căn nhà bị ô tô tải tông sập bị thương. Hiện tài xế C., ông T.H.P. và cháu T.G.B đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tiếp nhận tin báo, chính quyền xã Cồn Tiên và lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hôm qua, tại Lào Cai cũng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 18 người thương vong.

Cụ thể, khoảng 7h40 ngày 27/12, tài xế 65 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân (Hà Nội) lái xe khách chở theo 18 người di chuyển từ Hà Nội đến điểm trường thôn Tả Ghềnh, Trường Mầm non Họa Mi.

Khi đến Km35 Quốc lộ 32 nối Tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, xe khách có dấu hiệu mất phanh, lao ra khỏi đường và lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong tại chỗ, tài xế tử vong trong quá trình cấp cứu, 9 người khác bị thương.

Nguyễn Vương/VTCNews

