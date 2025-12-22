7 ôtô va chạm liên hoàn, 2 người tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 ôtô trên quốc lộ 5 khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương, giao thông ách tắc kéo dài.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng, khoảng 15h ngày 22/12, tại Km46+500 Quốc lộ 5 (chiều Hà Nội - Hải Phòng), đoạn qua phường Tứ Minh, TP Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 5, Khu CN Đại An, Hải Phòng.

Vào thời điểm trên, xe ôtô đầu kéo BKS 15C-132.14 kéo theo rơ-moóc BKS 15R-024.15 do anh Nguyễn Văn Thinh (SN 1974, trú xã Lai Khê, TP Hải Phòng) cầm lái theo hướng Hà Nội - Hải Phòng đã va chạm vào đuôi xe ôtô BKS 14C-225.84 do anh Nguyễn Văn Quỳnh (chưa rõ năm sinh, trú xã Hà Tây, TP Hải Phòng) cầm lái, chạy cùng chiều phía trước, trên xe chở theo anh Lưu Công Bắc (SN 1974, trú xã Hà Tây, TP Hải Phòng).

Cú va chạm khiến xe 14C-225.84 tiếp tục đâm vào phía sau xe ôtô BKS 34A-977.67 do anh Trương Mạnh Quyên (SN 1990, trú phường Chu Văn An, TP Hải Phòng) cầm lái, đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc kéo dài.

Sau va chạm, xe ôtô BKS 34A-977.67 (3) bị đẩy va vào phía sau xe ôtô BKS 15H-142.16 (4) (chưa xác định danh tính người cầm lái, tử vong trong cabin tại hiện trường), tiếp tục đẩy xe này va chạm vào phía sau xe ôtô đầu kéo BKS 15H-228.42 kéo theo rơ-moóc BKS 15RM-025.14 (5) do anh Phạm Ngọc Tuân (SN 1990, trú xã Phú Thái, TP Hải Phòng) cầm lái chạy phía trước.

Cú va chạm khiến xe đầu kéo 15H-228.42 tiếp tục va vào phía sau xe ôtô BKS 34A-791.73 (6) do anh Vũ Duy Quang (SN 1992, trú phường Thành Đông, TP Hải Phòng) lưu thông cùng chiều, rồi đẩy xe này va chạm vào phía sau xe ôtô đầu kéo BKS 15C-199.20 kéo theo rơ-moóc BKS 15R-088.00 (7) do anh Hoàng Hữu Việt (SN 1990, trú xã Phú Thái, TP Hải Phòng) cầm lái.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến anh Lưu Công Bắc và người lái xe ôtô BKS 15H-142.16 tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Văn Quỳnh bị thương; các phương tiện liên quan hư hỏng, thiệt hại ước khoảng 500 triệu đồng.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do anh Nguyễn Văn Thinh điều khiển xe ôtô đầu kéo BKS 15C-132.14 kéo theo rơ-moóc BKS 15R-024.15 không chú ý quan sát, dẫn đến va chạm với các phương tiện phía trước đang dừng chờ đèn đỏ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã cử lực lượng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cấp cứu người bị thương và tổ chức phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe liên quan, kết quả không phát hiện vi phạm; riêng lái xe Nguyễn Văn Quỳnh do bị thương, đang cấp cứu tại bệnh viện nên chưa thể kiểm tra.

Hiện Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ tai nạn.

Tài xế điều khiển ôtô lao vào xe cảnh sát giao thông Trưa 27/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ một ôtô 7 chỗ để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh và chống đối lực lượng thi hành công vụ.