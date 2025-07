Nguyên nhân vụ tai nạn cướp đi mạng sống Diogo Jota

Guardia Civil cho biết chiếc xe Lamborghini do Jota điều khiển gặp sự cố nổ lốp trong lúc vượt một xe khác trên tuyến đường qua khu vực Cernadilla, tỉnh Zamora (Tây Ban Nha). Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h30, theo giờ Bồ Đào Nha. Chiếc xe mất lái, lao khỏi đường rồi bốc cháy dữ dội, khiến cả Jota và em trai không kịp thoát thân.

Khi được hỏi về danh tính nạn nhân, đại diện Guardia Civil cho hay: "Người ngồi trên xe chính là Diogo Jota và em trai anh ấy, Andre Silva". Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn và danh tính cả hai chỉ được xác nhận thông qua biển số xe.

Thông tin đau lòng này khiến thế giới thể thao bàng hoàng. Hàng loạt CLB, tuyển thủ và người hâm mộ khắp nơi đồng loạt bày tỏ sự tiếc thương vô hạn dành cho Jota, cầu thủ nổi tiếng với lối chơi cống hiến, giàu năng lượng. Liverpool cũng phát đi thông báo chia sẻ nỗi mất mát to lớn này, khẳng định sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ gia đình Jota trong thời khắc khó khăn nhất.

Bi kịch càng khiến nhiều người nghẹn ngào hơn khi Jota vừa mới làm đám cưới với Rute Cardoso hôm 22/6. Cả hai có với nhau 3 người con và được xem là hình mẫu gia đình hạnh phúc. Giờ đây, tin dữ ập đến bất ngờ, khép lại hành trình của một ngôi sao bóng đá mới 28 tuổi, để lại khoảng trống không thể lấp đầy với người thân, người hâm mộ và toàn bộ đội bóng Liverpool.

