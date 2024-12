Nguyên nhân vụ nổ làm 6 người thương vong ở Tây Ninh

Sáng 24/12, Công an tỉnh Tây Ninh đã thông tin chính thức về vụ nổ khiến 6 người thương vong tại nhà dân ở ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên.

Chiều 23/12/2024, Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 5 ca bị thương liên quan đến vụ việc. Ảnh: Giang Phương/TTXVN.

Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác đối với tác hại nguy hiểm đến tính mạng, tài sản và vi phạm pháp luật từ hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ pháo nổ, vật liệu chế tạo pháo và chế tạo pháo trái phép.

Ghi nhận thông tin từ gia đình các nạn nhân, đã có một trường hợp tử vong sau khi được chuyển viện từ Tây Ninh đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh điều trị.

Bước đầu điều tra, Công an Tây Ninh xác định, lúc 14 giờ 30 phút, ngày 23/12, tại nhà anh P.P.Đ. (sinh năm 1985, ngụ ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên), con trai anh Đ. cùng nhóm bạn (từ 14-17 tuổi, ngụ huyện Tân Biên) bị bỏng, đa chấn thương nặng sau tiếng nổ lớn.

Người dân xung quanh chạy đến thì phát hiện tường gạch của căn nhà bị sập. Các thanh, thiếu niên bị bỏng và nhiều thương tích nên nhanh chóng đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tân Biên cấp cứu, sau được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Cơ quan Công an xác định, nguyên nhân của vụ nổ do nhóm thanh, thiếu niên đã đặt mua thuốc pháo qua mạng về tự chế pháo, bất cẩn dẫn đến nổ gây thương vong (không phải do nghi nổ bình gas như thông tin ban đầu).

Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, toàn bộ mái nhà bị bung văng, tường bị sập, có nhiều vật giống dạng viên pháo tự chế và mùi thuốc pháo.

Trước đó, phóng viên TTXVN thông tin, chiều 23/12, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh tiếp nhận điều trị 6 ca bị bỏng và bị thương nặng được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Tân Biên. Các bệnh nhân đều bỏng nặng (từ 40%- 60%) và bị đa chấn thương liên quan đến một vụ nổ lớn ở huyện Tân Biên.

Sau khi tiếp nhận, các nạn nhân được sơ cấp cứu ban đầu. Tuy nhiên, do bỏng nặng và rộng, kèm đa chấn thương, nên 4/6 nạn nhân đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị vào tối cùng ngày.

Trước đó, ngày 19/12, tại nhà ông B.Đ.L. (49 tuổi, ngụ ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), cháu L.B.K. (12 tuổi, cháu ngoại ông L.) lên mạng xã hội đặt mua pháo nổ (loại pháo banh).

Sau đó, cháu K. lấy thuốc nổ trong quả pháo ra, tự chế lại thiết bị nổ trong ống nhựa. Trong quá trình chế tạo, quả pháo phát nổ khiến cửa kính và mái ngói căn nhà cấp 4 của ông L. bị vỡ vụn, văng ra khắp nơi. Cháu K. bị thương nặng, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh)...

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian gần đây, trên cả nước đã ghi nhận rất nhiều trường hợp tự chế tạo pháo trái phép theo hướng dẫn trên mạng xã hội gây ra cháy, nổ, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của gia đình và của người khác.

Các vụ chế tạo pháo trái phép thường do thanh thiếu niên, học sinh có tâm lý ham vui, tò mò, thích thể hiện bản thân, chưa nhận thức được hậu quả, hành vi vi phạm pháp luật. Các vật liệu, nguyên liệu chế tạo pháo thường được trao đổi, mua bán thông qua các trang mạng xã hội.

Để ngăn ngừa tình trạng tự chế tạo pháo trái phép, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an Tây Ninh khuyến cáo các gia đình thường xuyên phối hợp với nhà trường quản lý con em, không để các em tự ý trao đổi, mua, bán vật liệu để chế tạo pháo nổ trái phép cũng như sử dụng mạng xã hội, các mối quan hệ bạn bè...

Công an tỉnh Tây Ninh cũng khuyến cáo địa phương, nhà trường cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức thanh thiếu niên, học sinh về tác hại, hậu quả do sử dụng, chế tạo pháo trái phép xảy ra.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn mua bán, tàng trữ, vận chuyển, chế tạo pháo trái phép phải kịp thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý.