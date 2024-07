Cháy nhà làm 3 người tử vong ở Tây Ninh

Sau khi dập tắt đám cháy, tiến hành kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện có 3 thi thể.

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này đang phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn ở một nhà dân trên địa bàn làm 3 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: T.T.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h51 ngày 22/7, Công an xã Trường Đông (thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) nhận được tin báo cháy tại căn nhà số 4, thuộc ấp Trường Phú, xã Trường Đông, do bà Phạm Thị Thu T. (44 tuổi), làm chủ.

Công an xã Trường Đông đã huy động lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đến hiện trường, phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thị xã Hòa Thành và người dân để chữa cháy.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Khi kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện có 3 thi thể là bà Phạm Thị Thu T. (chủ căn nhà); ông Nguyễn Thành D. (46 tuổi, ngụ ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) và bà Nguyễn Thị L. (55 tuổi, ngụ ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành).

Một người hàng xóm cho biết trước khi cháy có tiếng nổ lớn, kèm theo khói và hơi nóng lan sang, nên đã hô hoán và cùng cả nhà chạy ra ngoài thoát thân. Sau đó, người dân xung quanh đã tiến hành chữa cháy, nhưng ngọn lửa bùng lên quá lớn nên không thể tiếp cận ngôi nhà bị cháy để cứu các nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy này.

