Nguyên nhân nổ kho phế liệu ở Thái Nguyên

  • Thứ hai, 23/3/2026 21:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vụ nổ tại kho phế liệu đã làm 1 người tử vong. Nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ nổ được xác định do cưa bình khí dẫn đến phát nổ.

Liên quan đến vụ nổ tại phường Gia Sàng (Thái Nguyên), tối 23/3, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường cho biết, có 1 người tử vong.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: N.L.

Theo đó, nạn nhân tử vong là P.Đ.V (SN 1960, trú tại tổ 10, phường Gia Sàng), là chủ cơ sở phế liệu.

Ngoài nạn nhân V, không có người bị thương.

Nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ nổ được xác định do cưa bình khí (chưa rõ loại khí gì) dẫn đến phát nổ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Như Tiền Phong đã thông tin, cuối giờ chiều ngày 23/3 đã xảy ra vụ nổ tại kho phế liệu (ngã ba Gia Sàng, đường Bắc Nam).

Những người dân gần khu vực xảy ra vụ việc xác nhận nghe tiếng nổ rất to. Sau đó, người dân địa phương đã báo cơ quan chức năng và hỗ trợ công tác cứu nạn.

Thanh Hiếu/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

