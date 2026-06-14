Hà Nội xây 1.166 căn hộ cho thuê tại phường Việt Hưng

Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng mới 7 công trình nhà ở cao 12-13 tầng (với 1.166 căn hộ) và 2 tầng hầm, để cho thuê tại phường Việt Hưng.

UBND TP Hà Nội có tờ trình gửi HĐND TP về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng mới 7 công trình nhà ở cao 12-13 tầng và 2 tầng hầm thuộc các lô đất: CT-04C; CT04E; CT-05B; CT05D; CT06A; CT07A1; CT-07A2 và hạ tầng nội bộ khu nhà ở trên tổng diện tích khoảng 2,46 ha.

Một đoạn gần khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, Hà Nội.

Tổng số căn hộ là 1.166 căn. Các công trình được đồng bộ các hệ thống kỹ thuật của toà nhà như PCCC, BMS, điều hòa, thông gió… đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định hiện hành.

Về mục tiêu đầu tư, UBND TP Hà Nội cho biết việc xây dựng 7 công trình nói trên nhằm chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở, từ chỗ chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê.

Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đảm bảo người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, lâu dài, an toàn, phù hợp khả năng chi trả. Góp phần giảm thiểu về nhu cầu nhà ở cho một bộ phận không nhỏ tại Thủ đô, đồng thời hoàn thiện bộ mặt kiến trúc của khu vực nói riêng và Khu đô thị Việt Hưng nói chung.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.562 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội (bằng nguồn tiền thu của các chủ đầu tư nhà ở thương mại thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội bằng tiền theo pháp luật về nhà ở). Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026-2028.