Muốn báo chí truyền thông tốt, cơ quan quản lý phải chủ động cung cấp thông tin

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, với truyền thông chính sách, để người dân hiểu thì đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị.

Chiều 30/7, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với lãnh đạo các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền.

Các cơ quan Nhà nước phải chủ động cung cấp thông tin

Phát biểu tại cuộc làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, cho rằng công nghệ đang phát triển nhanh với trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sản xuất tin bài chỉ trong vài giây mà không ai kiểm duyệt; trong khi đó, một tác phẩm báo chí truyền thống phải qua nhiều lớp kiểm duyệt.

Từ thực tiễn đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhìn nhận "nếu chúng ta không tinh, không sắc, không nhanh và không đi trước đón đầu sẽ không kịp với yêu cầu của thực tiễn".

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Theo ông, khi nhân dân thấu hiểu, tin tưởng, đồng thuận với chủ trương của Đảng, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân sẽ hình thành sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển…

Với truyền thông chính sách, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, để người dân hiểu thì đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Vì vậy, muốn làm tốt, các bộ ngành, cơ quan quản lý phải vào cuộc, cung cấp thông tin để báo chí có tư liệu tuyên truyền. Sự tương tác giữa cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan hoạch định chính sách với các cơ quan truyền thông rất quan trọng, phải phối hợp nhịp nhàng.

"Có những vấn đề chúng ta nhận định truyền thông chưa tốt nhưng thử hỏi ngược lại, các cơ quan đã gửi thông tin cho báo chí tuyên truyền chưa? Nếu chỉ có thông tin trên cổng thông tin của bộ, ngành hay Chính phủ có thì báo chí không thể tự tìm hiểu hay khai thác sâu được, mà chính các cơ quan quản lý Nhà nước phải chủ động cung cấp thông tin", ông Trịnh Văn Quyết lưu ý.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng cần đổi phương thức tuyên truyền nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo hướng chuyển từ đưa tin sự kiện sang kiến giải chính sách. "Không phải viết được bao nhiêu tin bài mà hiệu quả truyền thông đạt được là gì", ông nêu.

Đi trước trong định hướng dư luận

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho rằng, cùng với việc triển khai Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành, hành lang pháp lý cho hoạt động báo chí sẽ tiếp tục được hoàn thiện, tạo môi trường hoạt động thuận lợi hơn, góp phần nâng cao chất lượng báo chí, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng trong giai đoạn mới; đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, nhà báo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết của lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, ông Trịnh Văn Quyết nhất trí với đề xuất về việc các cơ quan báo chí cần chủ động hơn trong tiếp cận thông tin, phát huy vai trò đi trước trong định hướng dư luận và nhận thức xã hội. Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước để tham gia hiệu quả vào công tác truyền thông chính sách; không chờ cung cấp thông tin mà cần chủ động khai thác, phân tích và truyền tải thông tin đến người dân kịp thời, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.

Nêu kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm với nhiều sự kiện lớn, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, báo chí cách mạng luôn có mặt ở tuyến đầu, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, triển khai hiệu quả các đợt tuyên truyền cao điểm, đưa các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần cổ vũ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần củng cố sự đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Chủ động chiếm lĩnh không gian mạng

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định: Báo chí cách mạng Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời là diễn đàn, là tiếng nói của nhân dân. Hai vế không được tách rời nhau. Sức mạnh của báo chí cách mạng là góp phần gắn kết ý Đảng với lòng dân, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Báo chí cách mạng phải giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường của Đảng trong công tác thông tin, tuyên truyền; truyền tải kịp thời, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Nêu về một số chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương 3, đặc biệt là 4 bước chuyển chiến lược, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan báo chí xây dựng thành tuyến truyền thông lớn, tạo được nhận thức trong hành động của toàn dân. Ông Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị tiếp tục tuyên truyền về các nghị quyết quan trọng của Trung ương, của Bộ Chính trị… đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị báo chí tập trung tuyên truyền về kết quả tăng trưởng trong thời gian qua, tạo khát vọng, khí thế phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số. Cùng với đó, tuyên truyền về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển như nghị quyết của Trung ương đã xác định. Vấn đề nữa, là tuyên truyền để văn hóa và con người Việt Nam phải ngang tầm với thời kỳ mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu về vấn đề tạo niềm tin xã hội. Theo đó, niềm tin này không tự sinh ra, mà phải được bồi đắp hàng ngày, qua công tác truyền thông đến với người dân.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về viết báo cho ai, viết để làm gì, viết như thế nào, ông Trịnh Văn Quyết cho rằng, phải viết để đưa quan điểm đường lối của Đảng đến với nhân dân, để người dân có thông tin chính thống kiểm chứng trong bối cảnh nhiều thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Viết phải có "văn hoá riêng" của tờ báo, của cơ quan mình, để có cách tiếp cận riêng biệt…

Nêu về các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị báo chí đồng hành với Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; khơi thông nguồn lực, xác lập mô hình phát triển mới, chuyển mạnh từ đưa tin nêu số liệu sang phân tích, kiến giải và đề xuất các giải pháp. Mỗi tuần chọn một điểm nghẽn để mổ xẻ đến cùng, tuyệt đối không né việc khó, không để khoảng trống thông tin…

Ông Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị báo chí giữ vững tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương thông tin. Phải chuyển từ phản bác bị động sang chủ động chiếm lĩnh không gian mạng. Tăng tính tấn công sắc bén, kịp thời có những chứng cứ thuyết phục bằng sự thật. Kiên quyết chấn chỉnh "báo hóa"; biểu hiện tư nhân hóa báo chí, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trong đạo đức nghề nghiệp.