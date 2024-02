Nguyên nhân đằng sau chuỗi phong độ khởi sắc của MU

Chia sẻ với Goal, hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha cho biết: “Cả đội cảm thấy tích cực với màn cập bến của Sir Jim Ratcliffe. Đội ngũ thuộc tập đoàn INEOS của ông ấy như thổi một nguồn năng lượng mới vào MU trong bối cảnh chúng tôi chơi không tốt. Cá nhân tôi cảm thấy hứng thú khi CLB được ông ấy dẫn dắt”.

Dalot tin rằng việc có chủ sở hữu mới mở ra tương lai “tươi sáng” cho MU. “Các thông tin về quá trình đổi chủ có phần khiến các cầu thủ bị xao lãng. Khi mọi thứ đã được hoàn tất, không khí trong phòng thay đồ ổn định hơn. Kết thúc mùa 2023/24 trong top 4 Premier League và giành một danh hiệu là mục tiêu lớn nhất của chúng tôi lúc này”, cầu thủ 24 tuổi chia sẻ thêm.

Gần đây, Dalot trình diễn phong độ thăng hoa. Tuyển thủ Bồ Đào Nha ra sân trong tổng 7 trận đấu của MU trên mọi đấu trường trong năm 2024. Ở đó, “Quỷ đỏ” đạt thành tích bất bại khi có 6 chiến thắng và 1 trận hoà. Trong cùng khoảng thời gian, cá nhân Dalot có 1 bàn thắng và 2 kiến tạo.

Không chỉ vậy, cầu thủ 24 tuổi còn khiến các “Manucians” phấn khích với pha chuỗi bóng dũng mãnh, ngăn chặn cú dứt điểm của Jarrod Bowen trong chiến thắng 3-0 của MU trước West Ham hôm 4/2. Song, dù thừa nhận bản thân đang có phong độ tốt bậc nhất trong sự nghiệp, Dalot muốn thành công hơn ở cấp độ tập thể.

Ngồi sao từng chơi dưới dạng cho mượn tại AC Milan nói: “Đã 11 năm kể từ lần cuối MU vô địch Premier League. Các CĐV xứng đáng nhiều hơn thế. Mùa trước, CLB vô địch Carabao Cup, vào chung kết FA Cup, và giành vé chơi tại Champions League. Dù không phải mục tiêu của CLB tầm cỡ MU, đó là bước tiến lớn, giúp chúng tôi tự tin hơn”.

Công lớn trong sự lột xác của MU trong năm 2024 thuộc về các cầu thủ trẻ như Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho và Kobbie Mainoo. Dalot tin rằng đây là tín hiệu tốt với đội chủ sân Old Trafford: “Thử tưởng tượng xem MU có thể mạnh cỡ nào nếu các sao mai phát triển hơn nữa. Đây là đặc trưng của CLB này, nuôi dưỡng những sao trẻ đến khi thành danh tại CLB”.

