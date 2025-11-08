Nguy cơ vỡ đập, Lâm Đồng khẩn cấp di dời gần 100 hộ dân trong đêm

Chính quyền địa phương ở Lâm Đồng khẩn cấp di dời các hộ dân vùng hạ lưu hồ Cay An do nguy cơ vỡ đập ở hồ nước chứa 1,7 triệu m³ nước này.

Tối 7/11, ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang khẩn cấp di các hộ dân vùng hạ lưu hồ nước Cay An trước nguy cơ vỡ đập ở hồ này.

Lực lượng chức năng có mặt tại hồ Cay An để kiểm tra, giúp dân di dời đến nơi an toàn.

Theo ông Sang, lực lượng chức năng đã di dời được 60 trên tổng số gần 100 hộ dân vùng hạ lưu hồ Cay An, thuộc thôn Chan Rang Hao và Tou Neh, xã Tà Năng tới nơi an toàn. Những hộ dân còn lại đang được khẩn trương di dời, công việc phải hoàn tất trong thời gian nhanh nhất.

Những ngày qua do ảnh hưởng của cơn bão số 13, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn kéo dài. Nước từ thượng nguồn sông, suối đổ về các hồ nước, đạt ngưỡng cao trình, buộc các hồ thủy lợi, thủy điện phải xả nước điều tiết.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (áo trắng) đi kiểm tra hiện trường hồ Cay An trong đêm.

Hồ Cay An được đưa vào sử dụng năm 2007, dung tích khoảng 1,7 triệu m³ khối nước. Sau cơn bão số 11, vai trái đập chính của hồ nước này xuất hiện các mảng trượt cục bộ với diện tích 60 m2.

Tại vị trí này hình thành vết nứt dài 8 m, sâu hơn 1 m, rộng hơn 20 cm, có nước ngầm thấm qua chân đập. Ngoài ra, hai vị trí khác của đập chính cũng xuất hiện tình trạng thấm nước, rò rỉ nước thành dòng.

Vết nứt ở hồ Cay An.

Tình trạng này ngày càng diễn biến xấu đi, nhất là khi thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài, nước mưa chảy xuống các vết nứt. Lượng nước về hồ tăng mạnh càng áp lực lên khu vực xảy ra sự cố.

UBND xã Tà Năng đã triển khai một số biện pháp nhằm gia cố vị trí nứt, sạt trượt; sử dụng bạt phủ kín toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng nhằm ngăn chặn, không cho nước mưa chảy xuống, làm trầm trọng thêm các vết nứt.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, vị trí xảy ra sự cố đang diễn biến xấu đi nhanh chóng, nguy cơ xảy ra vỡ đập hồ Cay An rất cao.

Trong đêm, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã tới kiểm tra hiện trường sự cố ở đập hồ Cay An. Làm việc với chính quyền địa phương, người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương di dời người và tài sản của nhân dân tới nơi an toàn; chuẩn bị chu đáo nhân lực, vật lực, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo kịp thời tiếp cận, ứng cứu khi xảy ra sự cố.

