Nguy cơ gián đoạn dịch vụ ngân hàng khi SIM bị khóa

SIM bị khóa không chỉ làm gián đoạn liên lạc mà còn có thể ảnh hưởng đến việc đăng nhập, xác thực và giao dịch trên các nền tảng số như ngân hàng, ví điện tử hay mạng xã hội.

Nhiều dịch vụ có thể bị gián đoạn khi người dùng bị khóa SIM vì chưa xác thực thông tin. Ảnh: Cake by VPBank.

Từ ngày 15/6, khoảng 18 triệu thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin đã bị các nhà mạng khóa chiều gọi đi theo quy định mới. Sau 60 ngày, các thuê bao này sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều và có nguy cơ thu hồi số điện thoại nếu không thực hiện chuẩn hóa thông tin.

Điều đáng chú ý là số điện thoại hiện không chỉ phục vụ liên lạc mà còn được sử dụng để nhận mã OTP, xác thực danh tính và khôi phục tài khoản trên hàng loạt dịch vụ trực tuyến. Vì vậy, khi SIM bị khóa hoặc ngừng hoạt động, người dùng có thể gặp khó khăn trong việc truy cập tài khoản ngân hàng, ví điện tử, mạng xã hội và nhiều nền tảng số khác.

Hệ lụy ít người nghĩ tới khi SIM bị khóa

Ở giai đoạn khóa một chiều, người dùng thường vẫn có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn SMS, mã OTP từ ngân hàng, ví điện tử và các nền tảng trực tuyến. Do đó, các hoạt động như đăng nhập ứng dụng ngân hàng, xác thực giao dịch, sử dụng ví điện tử hay nhận mã xác minh từ các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook, Tik Tok, Zalo vẫn diễn ra bình thường.

Ngoài ra, thuê bao bị khóa một chiều cũng có thể gây bất tiện trong những tình huống cần hỗ trợ khẩn cấp. Người dùng sẽ không thể chủ động gọi đến tổng đài ngân hàng, ví điện tử hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ để xác minh thông tin, báo khóa tài khoản hay xử lý sự cố phát sinh. Điều này khiến quá trình hỗ trợ và giải quyết các vấn đề liên quan đến giao dịch tài chính hoặc bảo mật tài khoản bị chậm trễ hơn bình thường.

Sau 60 ngày kể từ khi bị khóa một chiều, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin sẽ tiếp tục bị khóa cả chiều gọi đi và gọi đến. Ở giai đoạn này, người dùng không chỉ mất khả năng liên lạc mà còn có thể không nhận được tin nhắn SMS, mã OTP hoặc cuộc gọi xác thực từ ngân hàng, ví điện tử và các nền tảng trực tuyến.

Người dùng có thể gặp khó khăn khi đăng nhập ứng dụng ngân hàng trên thiết bị mới, cài đặt lại ứng dụng sau khi đổi điện thoại, xác thực các giao dịch giá trị lớn hoặc thay đổi thông tin bảo mật tài khoản. Trong một số trường hợp, việc không nhận được mã OTP có thể khiến giao dịch bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện.

SIM bị khóa hai chiều có thể khiến người dùng không nhận được mã OTP từ ngân hàng, ví điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Trọng Hưng.

Tương tự, nhiều nền tảng như Facebook, Google, Zalo, TikTok hay các sàn thương mại điện tử hiện đều sử dụng số điện thoại như một lớp xác thực quan trọng. Khi thuê bao bị khóa hai chiều, người dùng có thể không nhận được mã xác minh để đăng nhập trên thiết bị mới, đặt lại mật khẩu hoặc khôi phục tài khoản khi xảy ra sự cố.

Đối với những người thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng số, ví điện tử và các nền tảng trực tuyến, đây là giai đoạn bắt đầu xuất hiện những ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động giao dịch, xác thực danh tính và khả năng truy cập các tài khoản đang liên kết với số điện thoại này.

Cách khôi phục thuê bao đang bị khóa

Trong thời gian thuê bao mới bị khóa một chiều, người dùng nên sớm thực hiện xác thực thông tin để tránh bị khóa hai chiều hoặc thu hồi số.

Hiện nay, người dùng có thể thực hiện xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng của nhà mạng hoặc ứng dụng VNeID. Sau khi hoàn tất các bước đối chiếu thông tin theo hướng dẫn, dữ liệu sẽ được đồng bộ với nhà mạng để xử lý yêu cầu khôi phục dịch vụ.

Trong trường hợp không thể thực hiện trực tuyến, người dùng có thể mang theo căn cước công dân gắn chip hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ đến các điểm giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ cập nhật thông tin.

Đối với người cao tuổi hoặc khách hàng gặp khó khăn trong việc đi lại, một số nhà mạng như Viettel hiện vẫn duy trì tổng đài miễn phí 18008098. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, nhân viên nhà mạng sẽ đến tận nơi để hỗ trợ hoàn tất thủ tục xác thực.

Nhân viên nhà mạng Viettel hỗ trợ xác thực tận nơi cho người dân. Ảnh: Viettel.

Sau khi người dùng hoàn tất xác thực, hệ thống sẽ đối chiếu dữ liệu khuôn mặt với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc dữ liệu căn cước công dân. Theo các nhà mạng, những thuê bao đủ điều kiện sẽ được khôi phục khả năng gọi điện và nhắn tin ngay sau khi xác thực thành công.