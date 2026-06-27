Nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong mùa mưa phía nam

Hiện nay, khu vực phía Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng đang trong mùa mưa với thời tiết nóng ẩm, nhiệt độ thay đổi thất thường trong ngày.

Người dân di chuyển dưới cơn mưa lớn chiều 2/5. Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo bác sĩ Hồ Thị Hồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thành phố Đồng Nai, mùa mưa với thời tiết nóng ẩm, nhiệt độ thay đổi thất thường trong ngày là điều kiện thuận lợi để các loại virus, vi khuẩn gây bệnh phát triển và gây bệnh cho con người, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi. Chính vì vậy, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong mùa mưa

Mùa mưa là thời điểm các bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng, nhất là các bệnh lây qua đường tiêu hóa, đường hô hấp và các bệnh do muỗi truyền.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Đồng Nai, từ đầu năm 2026 đến ngày 17/6, toàn thành phố ghi nhận hơn 3.500 ca mắc và phát hiện 1.180 ổ dịch sốt xuất huyết; bệnh tay chân miệng ghi nhận hơn 6.200 ca mắc và phát hiện 233 ổ dịch.

Mặc dù các ca bệnh và ổ dịch đã được phát hiện, xử lý kịp thời, song vẫn ghi nhận các trường hợp không qua khỏi do sốt xuất huyết và tay chân miệng. Điều này cho thấy nguy cơ dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và gia tăng trong mùa mưa nếu người dân không chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Bên cạnh đó, trong những ngày mùa mưa, nhiệt độ trong ngày thay đổi liên tục, sáng nắng chiều mưa cũng làm cơ thể con người phải tiêu tốn nhiều năng lượng để thích nghi, từ đó làm suy giảm sức đề kháng. Những người có sức khỏe yếu như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai… nếu không thích nghi kịp sẽ dễ mắc bệnh. Đối với người mắc các bệnh mạn tính, đây cũng là thời điểm làm gia tăng nguy cơ bệnh diễn tiến nặng hoặc xuất hiện các đợt cấp.

Dịp này cũng đang là thời điểm nghỉ hè nên nhu cầu đi lại, du lịch, dã ngoại và cắm trại của người dân tăng cao. Việc tập trung đông người tại các khu du lịch, điểm vui chơi giải trí và nơi công cộng làm gia tăng nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm. Vì vậy, người dân cần quan tâm, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nâng cao sức khỏe.

Người dân thường xuyên loại bỏ vật dụng chứa nước đọng, hốc nước tự nhiên, vệ sinh môi trường để phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: CDC TP Đồng Nai.

Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh

Để chủ động phòng bệnh trong mùa mưa, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

Tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch đối với các bệnh có vắc xin phòng bệnh như cúm, sốt xuất huyết, sởi, thủy đậu...

Giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường: thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi họng hàng ngày. Loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng chứa nước không sử dụng; thường xuyên thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt lăng quăng; thay nước ở các lọ hoa mỗi ngày, thả muối hoặc hóa chất diệt lăng quăng vào bát nước kê chân chạn, bể cảnh, hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh… để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi.

Đảm bảo an toàn thực phẩm, ăn chín uống chín; ăn cân đối các nhóm dưỡng chất tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất; ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng. Không ăn tiết canh, không sử dụng gia cầm/sản phẩm từ gia cầm ốm và không rõ nguồn gốc để chế biến thực phẩm.

Rèn luyện thể lực thường xuyên, nghỉ ngơi hợp lý: tập thể dục đều đặn 30-60 phút mỗi ngày để nâng cao sức khỏe, có thể lựa chọn các bài tập phù hợp với thể trạng như đi bộ, đạp xe, đánh cầu lông… Bên cạnh đó, ngủ đủ giấc, uống đủ nước cũng giúp cơ thể khỏe mạnh, đẩy lùi bệnh tật.

Hạn chế việc tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu mắc các bệnh truyền nhiễm như cúm, bệnh đường hô hấp, tiêu chảy... Hạn chế đến những chỗ đông người khi không cần thiết.

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.