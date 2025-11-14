Apple lại có thêm nguồn thu

Apple chấp nhận thu 15% phí giao dịch từ mini app trong WeChat, động thái giúp công ty thâm nhập thị trường mới tại Trung Quốc.

Biểu tượng ứng dụng WeChat trên iPhone. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple đã đạt thỏa thuận với Tencent để nhận 15% phí giao dịch từ mini game và mini app trong ứng dụng WeChat. Động thái này sẽ chấm dứt tranh chấp giữa 2 bên xoay quanh phí giao dịch trên iOS.

Thỏa thuận giữa Apple và Tencent được đưa ra sau hơn một năm đàm phán. Các nhà phát triển dự kiến cần đăng ký một số thông tin theo chính sách phần mềm của Apple, chẳng hạn như cho phép cha mẹ chia sẻ độ tuổi con cái.

Con số 15% thấp hơn phí giao dịch thông thường (30%), nhưng mở ra nguồn thu mới cho Apple và giảm áp lực với Tencent. Trước đây, Táo khuyết thường xuyên yêu cầu Tencent thắt chặt lỗ hổng cho phép nhà phát triển dẫn người dùng đến cổng thanh toán ngoài, vi phạm chính sách của App Store.

“Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Apple, hợp tác cùng họ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi đã thảo luận với Apple về cách giúp hệ sinh thái mini game trở nên sôi động hơn. Thông tin chính thức sẽ được công bố trong thời gian tới”, Chủ tịch Tencent Martin Lau chia sẻ vào ngày 13/11.

Thỏa thuận giữa Apple và Tencent có thể giúp công ty tạo ấn tượng tốt hơn tại Trung Quốc, thị trường chứng kiến cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nội địa. Đây cũng là lần hiếm hoi Táo khuyết nhượng bộ đối tác.

Theo Bloomberg, các cơ quan quản lý tại Trung Quốc gần đây tăng cường kiểm tra chính sách của Apple, giới luật sư và nhà hoạt động trong nước cũng gây sức ép lên công ty.

Apple thường kiểm soát chặt chẽ hệ sinh thái để đảm bảo chất lượng đồng nhất. Khác với Mỹ, Apple không có vị thế cao tại Trung Quốc. Tencent và những công ty nội địa như ByteDance mới nắm quyền thống trị lĩnh vực phân phối nội dung số (gồm game và video), cùng quyền thu phí “hoa hồng” từ nhà sáng tạo.

WeChat là ứng dụng phổ biến nhất của Tencent, được hơn một tỷ người sử dụng cho mọi nhu cầu từ thanh toán, nhắn tin đến đặt vé xem phim.

Mức phí 15% thấp hơn một nửa so với tiêu chuẩn, song có thể giúp Apple thâm nhập thị trường đang phát triển mạnh tại Trung Quốc. Các mini game trong WeChat mang về khoảng 4,5 tỷ USD cho Tencent trong quý III.

Tháng 8/2024, Tencent tiết lộ đang đàm phán với Apple xoay quanh các điều khoản “bền vững về kinh tế”, đảm bảo công bằng để công ty Mỹ hưởng một phần doanh số từ mini game và mini app trong WeChat trên iPhone.

Dù rất phổ biến, việc thiếu thỏa thuận rõ ràng khiến Apple không thể nhận “hoa hồng” từ các giao dịch trong mini app và mini game. Những năm gần đây, hãng điều chỉnh mức phí 30%, cho phép cài đặt kho ứng dụng và cổng thanh toán ngoài trên iPhone để đáp ứng yêu cầu pháp lý tại một số khu vực.