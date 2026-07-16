AI của Google gây bất ngờ

Gemini trở thành công cụ AI được ưa chuộng tại Đông Nam Á, riêng người dùng Việt Nam dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng cho học thuật.

Trang chủ ứng dụng Gemini.

Theo Google, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về tỷ lệ sử dụng Gemini cho học thuật và tương tác bằng ngôn ngữ bản địa.

Lượng người dùng app trên toàn khu vực tăng hơn gấp đôi sau một năm, đóng góp lớn vào cột mốc 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng của Gemini trên toàn cầu.

Gemini cũng là trợ lý AI được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam, Indonesia và Thái Lan. Đáng chú ý khi sự tăng trưởng chủ yếu đến từ nhóm người dùng trẻ, am hiểu công nghệ.

Người Việt dùng Gemini để làm gì?

Theo Google, khả năng thông thạo ngôn ngữ địa phương góp phần lớn giúp Gemini thành công tại Đông Nam Á. Gần 70% câu lệnh tại khu vực được gửi bằng tiếng mẹ đẻ, dẫn đầu với Việt Nam (89%), Thái Lan (87%) và Indonesia (84%).

Người dùng Việt còn đứng đầu khu vực về nhu cầu dịch thuật trên Gemini. Theo dữ liệu, nhiều người sử dụng công cụ để xử lý tài liệu nước ngoài, xây dựng website xuất khẩu hoặc giao tiếp với khách du lịch.

Google cũng trích dẫn bảng xếp hạng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tại Đông Nam Á do AI Singapore đánh giá, cho thấy Gemini là LLM hoạt động hiệu quả nhất với các ngôn ngữ tại khu vực này.

"Việc áp dụng AI chỉ thực sự diễn ra khi công nghệ mang lại cảm giác bản địa hóa tự nhiên, thay vì là một sản phẩm dịch thuật", TS Leslie Teo, Giám đốc Sản phẩm AI tại AI Singapore, nhận định.

Việt Nam cũng đứng đầu Đông Nam Á về tỷ lệ sử dụng Gemini trong giáo dục, các hoạt động liên quan đến học thuật chiếm 17% câu lệnh. Hơn 160.000 học sinh sử dụng tính năng ôn thi Gemini Canvas mỗi tháng, các giáo viên tạo ra 55.000 yêu cầu hỗ trợ giảng dạy mỗi ngày.

Lượng người dùng Gemini và tỷ lệ sử dụng bằng ngôn ngữ bản địa tại Đông Nam Á. Ảnh: Google.

Người dùng Việt cũng tận dụng AI trong lĩnh vực kỹ thuật. Theo Google, 5% tổng câu lệnh cho Gemini tại Việt Nam liên quan đến giải toán (cao nhất Đông Nam Á), và 4% liên quan đến tác vụ lập trình (cao thứ 2 khu vực). Khoảng 32% câu lệnh được gửi từ máy tính, phản ánh nhu cầu làm việc chuyên sâu.

Mỗi quốc gia trong khu vực cũng mang bản sắc riêng khi tương tác với AI. Singapore dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiếp nhận Gemini theo đầu người, tần suất gửi câu lệnh trung bình gần 10 lần/ngày. Trái ngược xu hướng chuộng di động của khu vực, 60% câu lệnh ở Singapore đến từ máy tính, phục vụ công việc văn phòng.

Tại Indonesia, xu hướng di động chiếm ưu thế với 82% câu lệnh đến từ thiết bị di động, cao hơn mức trung bình khu vực (73%). Người dùng Indonesia cũng tích cực tạo ảnh nhất, khi sáng tác 9 triệu bức ảnh mỗi ngày qua mô hình Nano Banana.

Thái Lan chứng kiến sự phổ biến của nhóm người dùng trên 54 tuổi, chiếm 10% người dùng Gemini tại nước này. Philippines là quốc gia duy nhất trong khu vực có tỷ lệ người dùng nữ ra lệnh cao hơn nam. Lượng câu lệnh xoay quanh hoạt động chăm sóc khách hàng tại quốc gia này cao gấp gần 3 lần trung bình khu vực.

Xu hướng tạo ảnh, nhạc bằng AI

Trên toàn Đông Nam Á, thế hệ trẻ dưới 25 tuổi dẫn đầu xu hướng sử dụng Gemini. Nhóm người dùng trẻ thường đưa ra nhiều yêu cầu phức tạp, duy trì cuộc hội thoại dài và viết câu lệnh với độ chi tiết cao hơn.

Thiết bị di động là phương thức tiếp cận Gemini phổ biến nhất, chiếm gần 3/4 lượng yêu cầu gửi đến công cụ trên toàn khu vực. Hơn 40% số câu lệnh dưới dạng đa phương thức, gồm giọng nói, hình ảnh và video. Trong đó, hơn 10% truy vấn hoàn toàn bằng giọng nói.

Người dùng Đông Nam Á còn sử dụng Gemini cho mục đích sáng tạo. Khoảng 40% truy vấn yêu cầu công cụ tạo nội dung mới như ảnh, nhạc, video và soạn tài liệu.

Trong 3 tháng đầu năm, người dùng Đông Nam Á tạo ra 5 tỷ hình ảnh bằng Nano Banana. Sau khi phát hành tại khu vực, mô hình tạo nhạc Lyria 3 sáng tác gần 1 triệu bài hát chỉ trong tháng 3.

"Người dùng thường xem Gemini như trợ lý nghiên cứu để tóm tắt tài liệu chuyên sâu và cấu trúc lại dữ liệu thô", báo cáo từ Google cho biết.

Công cụ còn hỗ trợ đưa ra lời khuyên, đóng góp ý kiến và đề xuất, ví dụ như ý tưởng tặng quà sinh nhật, địa điểm du lịch cũng như các bước giải quyết vấn đề cụ thể.

Đại diện Google chia sẻ trong một sự kiện về Gemini tại Đông Nam Á. Ảnh: Google.

Các câu lệnh liên quan đến công việc tăng 30% vào ngày trong tuần, một số tác vụ phổ biến như chỉnh sửa sơ yếu lý lịch, sửa lỗi lập trình hay soát lỗi email. Đến cuối tuần, các câu lệnh về giải trí và sáng tạo tăng 12%, khi người dùng nhờ AI gợi ý công thức nấu ăn, lên kế hoạch du lịch hay trang trí phòng.

"Số liệu trong báo cáo cho thấy AI không còn là công cụ của tương lai, mà là cộng sự đồng hành không thể thiếu đang trực tiếp định hình cách chúng ta làm việc, học tập và sinh hoạt", Sapna Chadha, Phó chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á và Nam Á tại Google, nhấn mạnh.

Để phục vụ người dùng Đông Nam Á, Google lên kế hoạch cải tiến sản phẩm. Trọng tâm là ra mắt trợ lý Gemini Spark hoạt động liên tục nhằm quản lý công việc phức tạp, tự động hóa tác vụ và cá nhân hóa tốt hơn. Hãng cũng thông báo kế hoạch tích hợp Canva vào Gemini, hỗ trợ chỉnh sửa ảnh và tạo thiết kế nhanh chóng.

Song song cải tiến công nghệ, Google đẩy mạnh hợp tác địa phương để nâng cao năng lực số. Tại Malaysia, chương trình Gemini cho giáo dục sẽ trang bị công cụ học tập trực quan, nghiên cứu chuyên sâu cho 600.000 sinh viên và 75.000 giảng viên đại học công lập.

Ở Indonesia, Google đặt mục tiêu đào tạo, cấp chứng chỉ cho 1,4 triệu giáo viên nhằm phổ cập kiến thức về AI.