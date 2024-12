Theo báo cáo “Khám phá hành vi người tiêu dùng ô tô” được công bố vào tháng 9/2024 bởi nền tảng Cốc Cốc, an toàn là yếu tố quan trọng hàng đầu khi người tiêu dùng lựa chọn mua ôtô.

3 tháng cuối năm được đánh giá là thời điểm thị trường ôtô trong nước có những chuyển biến tích cực sau 3 quý đầu trầm lắng. Một trong những yếu tố quan trọng giải thích cho việc thị trường “ấm lên” là nhờ Nghị định 109 của Chính phủ, giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô sản xuất và lắp ráp trong nước.

Song, để sở hữu một chiếc ôtô, người dùng cần cân nhắc nhiều yếu tố, bên cạnh những ưu đãi của thị trường.

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi nền tảng quảng cáo Cốc Cốc công bố vào tháng 9, an toàn là tiêu chí được người mua ôtô quan tâm nhất (53%), theo sau bởi những tính năng và đặc điểm của xe ôtô (52%). 38% người được hỏi quan tâm đến thương hiệu và giá cả. Trong khi những chính sách giảm giá ưu hay ưu đãi được 18% được khách hàng quan tâm. Các chỉ số trên nhìn chung không có biến động lớn so với khảo sát được thực hiện vào năm 2023.

An toàn vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu với cả hai giới. Tuy nhiên, so với các tài xế nam, nữ giới quan tâm hơn tới vấn đề an toàn khi có đến 62% phụ nữ tham gia khảo sát được an toàn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Sự chênh lệch này cũng thấy ở giá cả khi chỉ có 34% nam giới quan tâm về giá trong khi có tới 50% nữ giới coi giá cả là một tiêu chí quan trọng.

So sánh trong các nhóm tuổi, tiêu chí an toàn được đề cao nhất với nhóm lái xe trong độ tuổi từ 18-24 (63%) trong khi nhóm người trên 55 tuổi ít quan tâm nhất về tiêu chí an toàn (40%).

Đây được coi là một chuyển biến tích cực của người dùng khi lựa chọn ôtô khi chỉ vài năm trước, “an toàn” chưa phải yếu tố được đề cao với chủ sở hữu ôtô tại Việt Nam. Khảo sát được thực hiện vào năm 2022 của YouGov - một công ty chuyên phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường tại Anh Quốc, cho biết, trung bình 77% người tiêu dùng toàn cầu muốn có nhiều tính năng an toàn hơn trên xe. Trong khi đó, con số trên ở Việt Nam chỉ đạt mức 72%.

An toàn trên ôtô là trên hết

Để đánh giá sự an toàn của một chiếc xe ôtô cần dựa vào nhiều yếu tố như an toàn thụ động (hệ thống khung gầm, dây an toàn, túi khí…. những tính năng được kích hoạt khi xảy ra tai nạn hoặc va chạm nhằm giảm thiểu thiệt hại cho xe và bảo vệ người ngồi trong xe), các công nghệ an toàn chủ động (các yếu tố như cân bằng điện tử, cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp, camera lùi… nhằm giảm thiểu tỷ lệ tai nạn hoặc va chạm, giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của tai nạn).

Ngoài ra, một yếu tố khác cũng được nhiều chủ xe quan tâm ở hiện tại các hệ thống cảnh báo, giảm thiểu trước khi va chạm như cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi….

Cảnh báo tốc độ là một trong những tính năng được nhiều chủ xe quan tâm khi điều khiển phương tiện. Đây cũng là tính năng mới được trợ lý Kiki (Kiki Auto) ra mắt nhân dịp đạt cột mốc 1 triệu lượt ôtô cài đặt tại Việt Nam. Tính năng trên được ra đời từ việc thấu hiểu nhu cầu của chủ xe đối với những thông tin giới hạn về tốc độ trong khi di chuyển. Thực tế cho thấy thông tin tốc độ giới hạn trên từng đoạn đường là điều cần thiết với mỗi chủ xe, đặc biệt khi lăn bánh trên những cung đường lạ hoặc không thường xuyên di chuyển.

So với những thử nghiệm đầu tiên, phiên bản hiện tại được nâng cấp về độ chính xác và tăng cường dữ liệu tốc độ ở các cung đường. Ngoài ra, đội ngũ phát triển cũng tối ưu hiệu năng và tinh chỉnh trải nghiệm giúp tính năng trở nên thân thiện hơn với người dùng.

Trước đó, bản trải nghiệm sớm đi kèm với mã kích hoạt đã được cung cấp cho các nhóm người dùng vào tháng 11. Với tính năng phổ cập cho tất cả người dùng vào tháng 12 này, chủ xe sẽ không phải đăng ký mà chỉ cần mở ứng dụng Kiki Auto trên màn hình Android và bật tính năng cảnh báo tốc độ cho phương tiện của mình.