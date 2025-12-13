Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Người vĩ đại của thời Phục hưng

  • Thứ bảy, 13/12/2025 11:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cuốn sách “Lorenzo de’ Medici: Cuộc đời rực rỡ và thời đại dữ dội” của tác giả Miles J. Unger do Omega Plus Books ấn hành, được coi như một cuốn tiểu sử đồ sộ tái hiện toàn cảnh Florence thế kỷ 15, trung tâm của nghệ thuật, trí tuệ và quyền lực thời Phục hưng.

Sách do dịch giả Hồ Hồng Đăng chuyển ngữ, theo chân Lorenzo từ một người thừa kế trẻ tuổi đến “vị vua không ngai” nắm giữ vận mệnh thành phố, mở ra một thời đại rực sáng nhưng cũng đầy biến động.

Lorenzo de’ Medici là một chính khách nổi tiếng người Italia vào thế kỷ XV. Ông được tôn xưng với tên gọi Il Magnifico (Người vĩ đại), không chỉ là người bảo trợ hàng đầu của thời đại mình cho khoa học và nghệ thuật, mà còn là một nhà thơ nổi tiếng, tài năng trong việc sáng tác cả những vần thơ triết lý lẫn những bài vè bình dân được hát trong lễ hội Carnival.

Dòng họ Medici là một trong những gia tộc cực kỳ giàu có ở Italy. Ngân hàng Medici được thành lập năm 1348, và chính thức trở thành một dạng tập đoàn tài chính-ngân hàng vào năm 1397, đồng thời là ngân hàng lớn nhất cựu lục địa trong gần 100 năm.

Lorenzo de’ Medici anh 1

Lorenzo de’ Medici.

Lorenzo là một chính khách, nhà ngoại giao tài ba và người cai quản thực tế Cộng hòa Florence. Với sự giàu có và ảnh hưởng từ ngân hàng Medici, ông đã nâng đỡ và tạo điều kiện cho những bộ óc lỗi lạc nhất của thời kỳ Phục hưng tỏa sáng. Những thiên tài như Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Domenico Ghirlandaio và đặc biệt là Michelangelo Buonarroti đều nhận được sự bảo trợ từ Lorenzo de’ Medici trong hành trình nghệ thuật của mình.

Florence dưới thời Lorenzo là một thành phố của những sự tương phản, của nghệ thuật rực rỡ vô song và của sự tồi tàn không tưởng trong các khu nhà thuê chật chội. Ở nơi đây, những bài giảng về lửa và lưu huỳnh của Savonarola, nhà thuyết giáo theo dòng Đa Minh đã vang lên.

Florence đã khai sinh ra cả sự hoàn hảo siêu phàm của bức Mùa xuân (Botticelli) và chủ nghĩa hiện thực gai góc của tác phẩm “Quân vương” (Machiavelli). Trong chính câu chuyện về cuộc đời của Il Magnifico chứ không đâu khác, thế giới đầy rẫy tương phản này được thể hiện một cách vô cùng trọn vẹn.

Bằng giọng kể sinh động và tư liệu phong phú, Unger tái hiện không chỉ con người Lorenzo vừa nhà cầm quyền, vừa thi sĩ, vừa người bảo trợ nghệ thuật mà còn cả một thời đại rực sáng và tàn khốc của nước Ý. Cuốn sách dành cho độc giả yêu thích tìm hiểu văn hóa-lịch sử châu Âu nói chung và văn hóa-lịch sử Ý thời Phục hưng nói riêng.

Lorenzo de’ Medici anh 2

Bố cục cuốn sách gồm 20 chương, đi theo cuộc đời rực rỡ song hành cùng nghệ thuật của Lorenzo. Sách thuộc Tủ sách Nhân vật của Omega Plus.

Tác giả Miles J. Unger là cây bút chuyên viết về nghệ thuật, sách vở và văn hóa cho các tờ tạp chí lớn như The Economist hay The New York Times. Từng sống ở Florence suốt 5 năm và nhiều lần thăm thú các vùng khác ở Italia, Miles Unger đã thu thập được vốn kiến thức mênh mông và nuôi dưỡng tình yêu vô bờ dành cho ngôn ngữ cũng như nền văn hóa của quốc gia này.

Các phẩm tiêu biểu của tác giả Miles J. Unger gồm “Lorenzo de' Medici: Cuộc đời rực rỡ và thời đại dữ dội” (2008), “Machiavelli - A Biography” (2011), “Michelangelo - Sáu kiệt tác cuộc đời” (2014).

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Họa sĩ thiên tài đam mê nghiên cứu cơ thể người

Không chỉ là người nghệ sĩ vĩ đại bậc nhất lịch sử, Leonardo da Vinci còn là một nhà tư tưởng Phục Hưng xuất chúng với thành tựu trong nhiều ngành.

09:00 29/3/2024

Câu chuyện về quyền lực và chính trị thời Phục Hưng

Ấn bản Việt ngữ của "Lịch sử Florence" được trình bày chỉn chu, với minh họa chân dung một số nhân vật, biến cố của thời kỳ lịch sử là lựa chọn đáng lưu tâm dành cho độc giả Việt.

11:15 27/12/2023

Nỗi thống khổ và đời phiêu linh của người khổng lồ thời Phục Hưng

Dõi theo bước chân của Michelangelo từ xưởng hội họa, điêu khắc, trong cung điện, đến thánh đường… độc giả thêm hiểu những thăng trầm cuộc đời của nghệ sĩ vĩ đại thời Phục hưng.

11:13 14/6/2023

https://nhandan.vn/lorenzo-de-medici-cuoc-doi-ruc-ro-va-thoi-dai-du-doi-cuon-tieu-su-do-so-tai-hien-toan-canh-florence-the-ky-15-post929765.html#source=zone%2Fzone-highlight-1251

Hà Chi/Nhân Dân

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Lorenzo de’ Medici Medici Miles J. Unger Cộng hòa Florence Domenico Ghirlandaio Michelangelo

Đọc tiếp

10 manga an khach nhat nam 2025 hinh anh

10 manga ăn khách nhất năm 2025

2 giờ trước 10:58 13/12/2025

0

Trong khi doanh thu của manga không cao bằng những năm trước, con số bán ra vẫn đại diện cho sự phát triển liên tục và tiềm năng tăng trưởng ấn tượng của thể loại này, theo Comicbook.

Moi lien he giua corticoid va lao hoa som hinh anh

Mối liên hệ giữa corticoid và lão hóa sớm

4 giờ trước 09:28 13/12/2025

0

Corticoid có tác dụng kháng viêm và chống dị ứng. Nếu lạm dụng loại thuốc này quá mức, các cơ quan trong cơ thể sẽ bị ức chế và lão hóa nhanh chóng, hệ miễn dịch bị vô hiệu hóa.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý