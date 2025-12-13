Người vĩ đại của thời Phục hưng

Cuốn sách “Lorenzo de’ Medici: Cuộc đời rực rỡ và thời đại dữ dội” của tác giả Miles J. Unger do Omega Plus Books ấn hành, được coi như một cuốn tiểu sử đồ sộ tái hiện toàn cảnh Florence thế kỷ 15, trung tâm của nghệ thuật, trí tuệ và quyền lực thời Phục hưng.

Sách do dịch giả Hồ Hồng Đăng chuyển ngữ, theo chân Lorenzo từ một người thừa kế trẻ tuổi đến “vị vua không ngai” nắm giữ vận mệnh thành phố, mở ra một thời đại rực sáng nhưng cũng đầy biến động.

Lorenzo de’ Medici là một chính khách nổi tiếng người Italia vào thế kỷ XV. Ông được tôn xưng với tên gọi Il Magnifico (Người vĩ đại), không chỉ là người bảo trợ hàng đầu của thời đại mình cho khoa học và nghệ thuật, mà còn là một nhà thơ nổi tiếng, tài năng trong việc sáng tác cả những vần thơ triết lý lẫn những bài vè bình dân được hát trong lễ hội Carnival.

Dòng họ Medici là một trong những gia tộc cực kỳ giàu có ở Italy. Ngân hàng Medici được thành lập năm 1348, và chính thức trở thành một dạng tập đoàn tài chính-ngân hàng vào năm 1397, đồng thời là ngân hàng lớn nhất cựu lục địa trong gần 100 năm.

Lorenzo de’ Medici.

Lorenzo là một chính khách, nhà ngoại giao tài ba và người cai quản thực tế Cộng hòa Florence. Với sự giàu có và ảnh hưởng từ ngân hàng Medici, ông đã nâng đỡ và tạo điều kiện cho những bộ óc lỗi lạc nhất của thời kỳ Phục hưng tỏa sáng. Những thiên tài như Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Domenico Ghirlandaio và đặc biệt là Michelangelo Buonarroti đều nhận được sự bảo trợ từ Lorenzo de’ Medici trong hành trình nghệ thuật của mình.

Florence dưới thời Lorenzo là một thành phố của những sự tương phản, của nghệ thuật rực rỡ vô song và của sự tồi tàn không tưởng trong các khu nhà thuê chật chội. Ở nơi đây, những bài giảng về lửa và lưu huỳnh của Savonarola, nhà thuyết giáo theo dòng Đa Minh đã vang lên.

Florence đã khai sinh ra cả sự hoàn hảo siêu phàm của bức Mùa xuân (Botticelli) và chủ nghĩa hiện thực gai góc của tác phẩm “Quân vương” (Machiavelli). Trong chính câu chuyện về cuộc đời của Il Magnifico chứ không đâu khác, thế giới đầy rẫy tương phản này được thể hiện một cách vô cùng trọn vẹn.

Bằng giọng kể sinh động và tư liệu phong phú, Unger tái hiện không chỉ con người Lorenzo vừa nhà cầm quyền, vừa thi sĩ, vừa người bảo trợ nghệ thuật mà còn cả một thời đại rực sáng và tàn khốc của nước Ý. Cuốn sách dành cho độc giả yêu thích tìm hiểu văn hóa-lịch sử châu Âu nói chung và văn hóa-lịch sử Ý thời Phục hưng nói riêng.

Bố cục cuốn sách gồm 20 chương, đi theo cuộc đời rực rỡ song hành cùng nghệ thuật của Lorenzo. Sách thuộc Tủ sách Nhân vật của Omega Plus.

Tác giả Miles J. Unger là cây bút chuyên viết về nghệ thuật, sách vở và văn hóa cho các tờ tạp chí lớn như The Economist hay The New York Times. Từng sống ở Florence suốt 5 năm và nhiều lần thăm thú các vùng khác ở Italia, Miles Unger đã thu thập được vốn kiến thức mênh mông và nuôi dưỡng tình yêu vô bờ dành cho ngôn ngữ cũng như nền văn hóa của quốc gia này.

Các phẩm tiêu biểu của tác giả Miles J. Unger gồm “Lorenzo de' Medici: Cuộc đời rực rỡ và thời đại dữ dội” (2008), “Machiavelli - A Biography” (2011), “Michelangelo - Sáu kiệt tác cuộc đời” (2014).