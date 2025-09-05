Người từng hai lần lập kỷ lục Guinness, vô địch về trí nhớ

Bạn có từng tự trách mình “trí nhớ kém” vì học trước quên sau, đọc xong chẳng nhớ được gì? Sự thật là, trí nhớ không phải năng khiếu bẩm sinh mà hoàn toàn có thể rèn luyện.

Đã bao giờ bạn rơi vào tình cảnh: đọc xong một chương sách, chỉ vài phút sau đã chẳng nhớ mình vừa đọc gì; ôn bài suốt nhiều ngày nhưng đến kỳ thi lại thấy đầu óc trống rỗng; hay trong công việc, dù cố gắng ghi chép, bạn vẫn bỏ sót những chi tiết quan trọng? Cảm giác hụt hẫng, bất lực ấy quen thuộc đến mức nhiều người tin rằng trí nhớ kém là “bản chất” của mình. Nhưng sự thật lại khác: trí nhớ không phải là năng khiếu bẩm sinh, mà là một kỹ năng có thể rèn luyện và phát triển.

Điểm mấu chốt nằm ở cách bạn sử dụng bộ não. Não trái đảm nhiệm logic, phân tích, trong khi não phải thiên về hình ảnh, sáng tạo. Phần lớn chúng ta chỉ vô thức dùng thiên về một bên, dẫn đến việc tiếp nhận thông tin thiếu cân bằng, khiến việc ghi nhớ trở nên nặng nề và kém hiệu quả. Khi biết cách kết hợp cả hai bán cầu, trí nhớ không chỉ rõ ràng hơn mà còn trở nên bền vững theo thời gian.

Người từng hai lần lập kỷ lục Guinness và vô địch thế giới về trí nhớ, Jonathan Hancock đã chứng minh điều đó qua hành trình của chính mình. Ông từng là một người bình thường như bao người khác, nhưng nhờ áp dụng các phương pháp luyện tập đặc biệt, ông đã biến khả năng nhớ thành một thế mạnh vượt trội. Điều thú vị là những phương pháp ấy không hề bí mật hay xa vời, mà hoàn toàn có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày.

Jonathan Hancockh - Người từng hai lần lập kỷ lục Guinness và vô địch thế giới về trí nhớ.

Trong quyển sách Bí quyết học nhanh nhớ lâu, Jonathan chia sẻ những nguyên tắc nền tảng để bất cứ ai cũng có thể khai thác tiềm năng não bộ của mình. Đó không phải là những mẹo vặt thoáng qua, mà là cả một hệ thống rèn luyện: từ cách hình dung thông tin bằng hình ảnh, liên kết kiến thức thành câu chuyện, đến việc lặp lại có chủ đích để chuyển kiến thức vào trí nhớ dài hạn. Điểm đặc biệt là các bài tập được sắp xếp đơn giản, dễ làm theo, giúp bạn từng bước hình thành thói quen ghi nhớ hiệu quả mà không thấy áp lực.

Hãy thử tưởng tượng: bạn có thể tiếp thu một cuốn sách chỉ trong vài ngày mà vẫn nhớ chi tiết, có thể thuyết trình tự tin mà không cần nhìn giấy, hay đơn giản là học ngoại ngữ với tốc độ nhanh gấp đôi hiện tại. Tất cả đều khả thi nếu bạn thay đổi cách sử dụng trí nhớ. Sự khác biệt không nằm ở khối lượng thời gian bạn bỏ ra, mà ở phương pháp.

Điều quan trọng cần nhớ: không có ai sở hữu trí nhớ “tốt” hay “tệ” tuyệt đối. Mỗi người chỉ đang sử dụng bộ não của mình theo cách khác nhau. Chính vì vậy, thay vì tự trách rằng mình không thông minh, hãy thử đặt câu hỏi: “Mình đã khai thác bộ não đúng cách chưa?” Khi tìm được câu trả lời, bạn sẽ nhận ra khả năng học nhanh, nhớ lâu vốn dĩ nằm trong tầm tay.

Sách Bí quyết học nhanh nhớ lâu

Nhiều người vẫn chần chừ, nghĩ rằng cải thiện trí nhớ chỉ hữu ích cho học sinh, sinh viên. Nhưng sự thật, trong công việc và cuộc sống, trí nhớ sắc bén luôn mang lại lợi thế: ghi nhớ chi tiết trong một cuộc họp, nắm rõ tên và thông tin của đối tác, hay đơn giản là nhớ những điều nhỏ bé để vun đắp mối quan hệ. Tất cả đều góp phần tạo nên sự khác biệt mà không phải ai cũng có.

Bạn có thể tiếp tục học theo cách cũ tốn thời gian, mau quên và luôn cảm thấy quá tải. Hoặc bạn có thể bắt đầu tập luyện một phương pháp mới, khoa học hơn, hiệu quả hơn. Lựa chọn nằm trong tay bạn. Và cuốn sách Bí quyết học nhanh nhớ lâu có thể trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, mở ra cho bạn một con đường hoàn toàn khác: học ít nhưng nhớ nhiều, nhẹ nhàng mà hiệu quả.

Đừng để mỗi ngày trôi qua trong vòng lặp học - quên - học lại. Bởi càng trì hoãn, bạn càng bỏ lỡ cơ hội rèn luyện để biến trí nhớ thành sức mạnh thật sự. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, và bạn sẽ thấy mình có thể làm được nhiều hơn những gì từng nghĩ.