Người Trung Quốc vẫn thích đầu tư rủi ro

Thị trường trái phiếu Trung Quốc được dự đoán sẽ tiếp tục lao đao khi giới đầu tư chọn các kênh đầu tư rủi ro hơn như cổ phiếu trong bối cảnh lãi suất thấp.

Làn sóng bán tháo trái phiếu đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm lên 1,806% - mức cao nhất trong 5 tháng. Ảnh: Reuters.

Theo các công ty môi giới như Zhongtai Securities, xu hướng dịch chuyển vốn từ trái phiếu sang cổ phiếu ngày càng rõ nét, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế ảm đạm và áp lực giảm phát kéo dài.

Trái phiếu vốn được xem là tài sản trú ẩn, nhưng đang mất dần sức hấp dẫn khi tăng trưởng trì trệ.

Làn sóng bán tháo trái phiếu đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm - thước đo chuẩn của thị trường - lên mức cao nhất trong 5 tháng là 1,806%, dù vẫn giảm 17 điểm cơ bản trong 3 tháng gần đây. Trong cùng kỳ, chỉ số CSI 300 tăng 17%.

"Thị trường trái phiếu chưa có dấu hiệu hồi phục và khó bật tăng mạnh trong thời gian tới", ông Qu Rui, chuyên gia tại Golden Credit Rating, nhận định. "Khẩu vị rủi ro của giới đầu tư vẫn cao, nên không loại trừ khả năng dòng vốn tổ chức sẽ tiếp tục rút khỏi trái phiếu".

Đợt biến động hiện nay diễn ra sau "làn sóng tăng giá" (bull run) mạnh nhất thập kỷ vào năm ngoái, khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm rơi xuống mức thấp kỷ lục 1,597% do triển vọng tăng trưởng suy yếu.

Trong năm 2024, lợi suất nợ chính phủ giảm tới 88,5 điểm cơ bản - mạnh nhất kể từ 2014.

Xu hướng tăng này đảo chiều khi Bắc Kinh tung loạt biện pháp quyết liệt chống giảm phát, trong đó có chiến dịch cắt giảm công suất dư thừa ở ngành năng lượng xanh và kế hoạch xây nhà máy thủy điện quy mô lớn tại Tây Tạng - động thái mà giới phân tích dự báo sẽ đẩy giá hàng hóa lên cao.

Sau nhiều năm ảm đạm, thị trường cổ phiếu đang lấy lại sức hút. Theo Bloomberg, lợi suất thu nhập của các doanh nghiệp trong chỉ số CSI 300 đạt 5,5%, trong khi tỷ suất cổ tức 12 tháng gần nhất ở mức 2,43% - đều vượt lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm.

Tính đến cuối tuần trước, nhà đầu tư đã rút tổng cộng 398,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 56 tỷ USD ) khỏi các quỹ ETF trái phiếu kể từ đầu năm, theo Zhongtai Securities.

Lu Pin, chuyên viên phân tích tại Zhongtai, cho biết trái phiếu sẽ vẫn kém hấp dẫn hơn cổ phiếu, ngay cả khi dữ liệu kinh tế chính thức tháng 8 - từ bán lẻ, sản xuất công nghiệp tới đầu tư tài sản cố định - đều thấp hơn dự báo, phản ánh dấu hiệu giảm tốc trên diện rộng.

"Chỉ một tháng dữ liệu thì không đủ để thay đổi khẩu vị rủi ro, kỳ vọng về cổ phiếu hay xu hướng tái phân bổ tài sản. Trái phiếu có thể sẽ phục hồi, nhưng chúng tôi khuyến nghị coi đó là cơ hội giao dịch ngắn hạn", ông nói.

China Merchants Securities cũng đồng quan điểm. Công ty này khuyên nhà đầu tư nên bắt đầu tích lũy khi lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm vượt 1,8%, và thận trọng nếu lợi suất giảm xuống dưới 1,75%.

"Nếu đà tăng của cổ phiếu chậm lại, thị trường trái phiếu sẽ có cơ hội giao dịch" - Zuo Dayong, chuyên viên tại Industrial Securities, nhận định. "Tuy nhiên, đà tăng mạnh mẽ của cổ phiếu vẫn sẽ tạo áp lực lên trái phiếu, vốn chỉ còn dư địa tăng giá hạn chế".