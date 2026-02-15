Người trẻ Trung Quốc ăn tiệc tất niên với thú cưng

Tại Trung Quốc, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn độc thân hoặc trì hoãn kết hôn, họ nuôi thú cưng để có bạn đồng hành. Dịp Tết đến, nhiều người muốn có kỷ niệm ý nghĩa với người bạn bốn chân.

Chủ nuôi cho chó ăn trong một bữa tiệc dành cho thú cưng trước thềm Tết Nguyên đán tại nhà hàng Kong Shan Yunnan Bistro ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Yakult hào hứng cắn một miếng gà xé trộn rau diếp được bày sẵn trước mặt, rồi liếm mép đầy thỏa mãn. Chú chó collie đen trắng, được đặt tên theo một loại sữa chua uống của Nhật Bản, là một trong 11 chú chó tham dự bữa tiệc tất niên tại nhà hàng Kongshan Yunnan ở thành phố Thượng Hải.

“Chú chó này là tri kỷ của tôi, mang lại cho tôi rất nhiều sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Nhân dịp tất niên, tôi muốn có một bữa tiệc riêng để cùng người bạn thân của mình cảm nhận không khí Tết Nguyên đán”, Momo Ni, 27 tuổi, chủ của Yakult, chia sẻ.

Sự kiện được tổ chức theo kiểu bữa cơm tất niên truyền thống diễn ra vào ngày cuối cùng của năm âm lịch. Bữa cơm tất niên vốn là dịp để các gia đình sum họp, khép lại năm cũ và chuẩn bị chào đón năm mới. Bữa tiệc mà Yakult và chủ nhân của nó tham gia cũng có ý nghĩa như vậy.

Cùng tham gia sự kiện này còn có chú chó Maltipoo tên Rousong, trong tiếng Trung có nghĩa là “chà bông”. “Tôi muốn dành cho bản thân và Rousong một bữa tiệc tất niên riêng. Khi đến Tết, bố mẹ tôi cũng sẽ mừng tuổi cho nó một phong bao đỏ”, Daisy Xu, 28 tuổi, chủ của Rousong, cho biết.

Tại Trung Quốc, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn độc thân hoặc trì hoãn kết hôn, họ nuôi thú cưng thay vì sinh con sớm.

Nắm bắt sự đổi thay về phong cách sống của một bộ phận thanh niên, một số nhà hàng tại Trung Quốc bắt đầu cung cấp các bữa tiệc tất niên quy mô nhỏ, trong set đồ ăn của bữa cơm tất niên có những món dành riêng cho chó mèo.

Thậm chí, một số nhà hàng như Kongshan Yunnan còn tổ chức sự kiện tất niên sớm dành riêng cho nhóm người trẻ độc thân nuôi thú cưng.

Tìm kiếm cụm từ “bữa tiệc tất niên cho thú cưng” trên các nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc đều trả về nhiều kết quả, từ các bữa ăn tươi chế biến trong ngày đến các set đồ làm sẵn dạng đóng hộp.

Một số người bán thậm chí còn chiều khách tới mức cung cấp các món ăn truyền thống của Trung Quốc, như cơm vịt bát bảo, được điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị của chó mèo.

Bà Gu Jiayu, đồng sở hữu nhà hàng Kongshan Yunnan, cho biết nhà hàng quyết định tổ chức sự kiện tiệc tất niên cho người độc thân nuôi thú cưng nhằm tạo điều kiện để khách hàng có thể dùng bữa ấm áp cuối năm bên những người bạn bốn chân vô cùng thân thiết của họ.

“Ngày nay, đặc biệt là ở các thành phố lớn, nhiều người làm việc rất vất vả và chịu nhiều áp lực. Họ xem thú cưng như bạn đồng hành, thậm chí cưng như con”, bà Gu nói.

Tại nhà hàng của bà Gu, trong khi chủ nhân thưởng thức các món ăn được chuẩn bị cầu kỳ, những chú chó được phục vụ ức gà xé sợi chế biến tươi, rau luộc và bánh dành cho thú cưng.

Theo dữ liệu của Euromonitor, thị trường chăm sóc thú cưng tại Trung Quốc, bao gồm các loại thực phẩm, dược phẩm và các sản phẩm dành cho thú cưng, đã gia tăng giá trị gần 40% kể từ năm 2020, đạt quy mô 94,6 tỷ nhân dân tệ (tương đương 13,06 tỷ USD ) trong năm 2024.

Khi giá trị thị trường ngày càng gia tăng, nhu cầu của thú cưng và các chủ nhân của thú cưng cũng ngày càng được quan tâm đáp ứng.

