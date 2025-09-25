Người trẻ sợ kết hôn do giá nhà cao: Đề nghị kiểm toán lĩnh vực BĐS

Nêu thực tế giá nhà ở quá cao, nhiều người trẻ ngại kết hôn vì không thể "an cư", bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán lĩnh vực bất động sản.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải.

Tham gia thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho biết cử tri bày tỏ băn khoăn về thị trường bất động sản hiện nay có tính thanh khoản rất thấp và tồn tại sự chênh lệch, bất hợp lý rất lớn giữa nhu cầu mua và giá cả.

"Tại cuộc họp tổ ở Hội nghị Trung ương, khi phát biểu, đồng chí Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết dự kiến tới đây sẽ có kiểm toán về lĩnh vực này. Đây là một vấn đề đang rất nóng, cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan như Kiểm toán, Thanh tra... để cùng tìm ra nguyên nhân gốc rễ, 'bắt đúng bệnh' và có 'phương thuốc' điều trị phù hợp", bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thanh Hải nêu thực tế nhu cầu của người mua bất động sản rất lớn nhưng lại chênh lệch quá xa so với khả năng tài chính của đại đa số người dân.

"Mặc dù quỹ nhà ở nhiều nhưng người có nhu cầu thực lại không thể tiếp cận được do nguồn cung chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp, đắt tiền, xa xỉ, trong khi phân khúc vừa túi tiền lại thiếu hụt. Vấn đề này thậm chí trở thành một vấn đề xã hội lớn, thanh niên chưa dám kết hôn, chậm kết hôn, tỷ lệ kết hôn thấp hơn thời gian trước bởi không thể 'an cư' để 'lạc nghiệp' khi việc mua nhà quá khó khăn, kể cả với người có thu nhập tương đối cao", Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nói.

Do đó, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đề nghị Kiểm toán Nhà nước quan tâm và nêu một cách rõ nét, cụ thể hơn các nội dung kiểm toán liên quan đến thị trường bất động sản trong kế hoạch năm 2026, nhằm đáp ứng nguyện vọng của cử tri.