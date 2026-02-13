Người trẻ rủ nhau check-in với khinh khí cầu dịp Valentine

Trên thế giới, lễ hội khinh khí cầu từ lâu đã vượt khỏi khuôn khổ những màn trình diễn thị giác, để trở thành biểu tượng đáng nhớ tại các điểm đến du lịch. Từ bầu trời Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ) phủ kín sắc màu mỗi sớm bình minh, đến lễ hội Albuquerque (Mỹ) - nơi hàng trăm khinh khí cầu cùng cất cánh, những sự kiện này không chỉ thu hút hàng triệu du khách mà còn tạo nên niềm tự hào cộng đồng và sức bật kinh tế địa phương. Điểm chung của các “thủ phủ” lễ hội khinh khí cầu này là khả năng biến lễ hội thành chất xúc tác quảng bá du lịch bền vững.

Với lợi thế thiên nhiên được ví như “thiên đường xanh” của TP.HCM, Cần Giờ đang dần định vị mình như điểm du xuân hàng đầu Việt Nam, khi lần đầu tổ chức lễ hội khinh khí cầu quy mô lớn nhất mùa xuân năm nay. Đây là bước đi chiến lược để vùng đất này mở rộng sức hút trên bản đồ du lịch. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán năm nay cũng gần ngày Valentine, do đó lễ hội khinh khí cầu tại Lễ hội Xuân Cần Giờ càng trở thành địa điểm hẹn hò mới lạ cho gia đình hay các cặp tình nhân.

Với hàng chục quả khinh khí cầu cỡ lớn, nhiều màu sắc, du khách sẽ được tận hưởng trải nghiệm đón Valentine kết hợp du xuân khi ngắm toàn cảnh cung đường hoa Tết, đại dương xanh từ giữa tầng mây.

Là một trong những du khách đến Lễ hội Xuân Cần Giờ từ sớm, chị Thanh Huyền (TP.HCM) chia sẻ: “Biết dịp Tết này tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ có hoạt động khinh khí cầu, tôi phải lập tức đến trải nghiệm. Thời điểm này cũng gần với Lễ tình nhân nên tôi rủ cả bạn trai đi cùng. Vậy là Valentine năm nay chúng tôi đã có một trải nghiệm quá đáng nhớ. Xem những bức ảnh khinh khí cầu ở nước ngoài nhiều rồi, nay được trực tiếp ngắm nhìn thiên đường xanh từ trên cao, tôi cảm giác quá mãn nhãn”.

Nhiều du khách cũng tham gia hoạt động trải nghiệm dù lượn trên không đầy phấn khích. Ban tổ chức sắp xếp các thiết bị chuyên dụng để phục vụ du khách, đặc biệt là các bạn trẻ bay trải nghiệm, tạo nên những kỷ niệm khó quên với “thiên đường xanh” Vinhomes Green Paradise.

Bên cạnh hoạt động du xuân giữa tầng mây, xuyên suốt ba tuần từ 7/2 đến 28/2, Lễ hội Xuân Cần Giờ tại Vinhomes Green Paradise lan tỏa không khí náo nhiệt của Tết Nguyên đán với chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí và ẩm thực đa sắc màu, thu hút hàng nghìn du khách tìm về khám phá. Trong đó, 300 gốc đào miền Bắc và 300 gốc mai miền Nam đang vào độ khoe sắc, vẽ nên cung đường du xuân đậm bản sắc Việt. Tâm điểm của hành trình du xuân, hái lộc là cây mai Phú Quý cổ thụ 150 năm tuổi, được vận chuyển từ An Giang, hiện được xem là gốc mai vàng lớn nhất miền Tây.

Lễ hội Xuân Cần Giờ còn trở thành không gian gắn kết gia đình, khi cha mẹ cùng con trẻ có dịp trải nghiệm trò chơi dân gian, cùng nhau gói bánh tét, xin chữ đầu năm, lấy lì xì hay đơn giản là dạo bước giữa sắc hoa rực rỡ. Những khoảnh khắc ấy khiến hành trình du xuân trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ, nuôi dưỡng sự gắn kết bằng trải nghiệm giản dị nhưng ý nghĩa.

Điểm nhấn thị giác của Lễ hội Xuân Cần Giờ còn nằm ở chương trình pháo hoa tầm cao, đánh dấu mùa xuân đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise kể từ khi dự án chính thức khởi công vào tháng 4/2025. Những chùm sáng vút lên không trung thổi bùng sức sống của một đại đô thị đang thành hình với tốc độ ấn tượng, mở ra chương khởi đầu cho cộng đồng cư dân tương lai.

Từ nay đến 28/2, du khách có thể trực tiếp hòa mình vào không khí lễ hội, trải nghiệm chuỗi hoạt động văn hóa - giải trí - ẩm thực đa sắc màu, đặc biệt là ngắm toàn cảnh Cần Giờ từ khinh khí cầu, để cảm nhận trọn vẹn nhịp chuyển mình mạnh mẽ của “thiên đường xanh” trong mùa xuân đặc biệt này. Đặc biệt, đêm giao thừa, du khách còn tiếp tục được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ do Vingroup tài trợ, tại ngay cạnh siêu đô thị. Với sự hội tụ của sản vật 3 miền cùng hàng loạt hoạt động thú vị, sự kiện mở ra chuỗi “lễ hội trong lễ hội” bùng nổ cho siêu điểm đến quốc tế mới tại Việt Nam.

Cần Giờ - điểm hẹn lễ hội và trải nghiệm bất tận, kỳ vọng đón 40 triệu khách mỗi năm

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được thiết kế như trung tâm nghỉ dưỡng, lễ hội và giải trí sôi động ở khu vực. Trong đó, VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha - công viên chủ đề có số lượng trò chơi lớn bậc nhất thế giới. Kề bên là quảng trường lễ hội biển, Cosmo Bay - tổ hợp vui chơi 24/7 hàng đầu châu Á, K-Village sôi động ngày đêm. Paradise Lagoon hơn 800 ha, mang đến trải nghiệm biển giữa lòng đô thị, kết nối Nhà hát Sóng Xanh với hơn 5.000 chỗ ngồi.

Hệ thống khách sạn gần 7.000 phòng; Bệnh viện Vinmec Cần Giờ hợp tác hệ thống y tế Cleveland Clinic; đô thị hưu trí, dưỡng lão Vin New Horizon; cùng cảng tàu quốc tế Landmark Harbour mở ra dòng du khách toàn cầu, khẳng định vị thế điểm đến quốc tế của Vinhomes Green Paradise, đón 40 triệu lượt khách mỗi năm, tạo cú hích thúc đẩy kinh tế TP.HCM tăng trưởng trong kỷ nguyên mới.