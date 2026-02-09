Check-in bản đồ Stamp Rally, nhận quà 'xịn' ở siêu Lễ hội Xuân Cần Giờ

Điểm đến đầu tiên của tôi cũng như nhiều gia đình tới dự hội là cây mai điều ước đã thiết lập kỷ lục treo 2026 bao lì xì. Trong tiết lập xuân, “hái lộc” voucher trải nghiệm gian hàng ẩm thực 3 miền tại lễ hội quả là một niềm may mắn. Nếu trước đây, tôi tới Cần Giờ chỉ để ngắm nhìn biển rừng sinh thái, thì hôm nay, nơi đây đã mang đến cơ hội để tôi được chinh phục những trải nghiệm hoàn toàn mới.