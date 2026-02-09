Check-in bản đồ Stamp Rally, nhận quà 'xịn' ở siêu Lễ hội Xuân Cần Giờ

|
Ngay khi bước xuống xe, tôi đã cảm nhận rõ bầu không khí xuân với màn chào đón của ông Thần Tài, Phúc, Lộc, Thọ cùng đội lân sư rồng, lân mai hoa thung... trong tiếng trống hội rộn ràng. Cổng hoa được thiết kế tạo thành các vòm lượn sóng tượng trưng cho dòng chảy đúng chất biển Cần Giờ, kết hợp đại cảnh ngựa cưỡi sóng ngênh xuân và những cây pháo, cây mai lì xì rực rỡ.
Lần đầu tiên tham gia một lễ hội khinh khí cầu, tôi thực sự choáng ngợp trước khung cảnh tưởng như chỉ có ở Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ). Những quả khinh khí cầu khổng lồ được bố trí dọc con đường dẫn vào sự kiện trở thành phông nền “có 1-0-2” cho những bức ảnh check-in của tôi trên mạng xã hội.
Không chỉ có khinh khí cầu, tôi cùng nhiều du khách tranh thủ trải nghiệm dù lượn để ngắm nhìn toàn bộ cảnh biển khi hoàng hôn dần buông xuống và chứng kiến Vinhomes Paradise Cần Giờ đang biến vùng đất biển này “thay da đổi thịt” từng ngày.
Khác với những hội Tết thông thường chỉ bố trí các hoạt động để du khách tự do trải nghiệm, Lễ hội Xuân Cần Giờ thiết kế bản đồ Stamp Rally với các “nhiệm vụ” cần hoàn thành, lần lượt đưa người tham gia đi qua mọi cung bậc cảm xúc. Khi thu thập đầy đủ 7 con dấu, du khách có cơ hội tham gia chương trình quay số may mắn với những phần thưởng hấp dẫn được công bố tại lễ bế mạc.
Điểm đến đầu tiên của tôi cũng như nhiều gia đình tới dự hội là cây mai điều ước đã thiết lập kỷ lục treo 2026 bao lì xì. Trong tiết lập xuân, “hái lộc” voucher trải nghiệm gian hàng ẩm thực 3 miền tại lễ hội quả là một niềm may mắn. Nếu trước đây, tôi tới Cần Giờ chỉ để ngắm nhìn biển rừng sinh thái, thì hôm nay, nơi đây đã mang đến cơ hội để tôi được chinh phục những trải nghiệm hoàn toàn mới.
300 gốc đào từ miền Bắc cùng 300 gốc mai từ miền Nam đã tạo nên không khí Tết đậm bản sắc dân tộc và tình đoàn kết. Trong những ngày tới, hơn 300 gốc mai đang vào độ bung nở, đặc biệt là cây mai cổ thụ trăm năm tuổi, hứa hẹn phủ kín không gian lễ hội bằng sắc xuân rực rỡ. Khi những cánh mai vàng dần khoe sắc, nơi đây sẽ trở thành điểm check-in, vui chơi và du xuân trước Tết không thể bỏ lỡ của du khách khi ghé Cần Giờ.
Tâm điểm của cung đường xuân chính là cây mai Phú Quý cổ 150 tuổi được vận chuyển trực tiếp từ An Giang. Đây là mẫu mai vàng cổ lớn nhất khu vực miền Tây tính đến thời điểm hiện tại. Tại đây, ban tổ chức cũng bố trí khu vực chụp ảnh lấy liền miễn phí, thu hút đông đảo du khách tới lưu giữ kỷ niệm chơi hội xuân quy mô lớn bậc nhất cả nước.
Với voucher may mắn “hái” được trên cây mai tài lộc, tôi thỏa sức khám phá gian hàng ẩm thực 3 miền với đủ món ăn truyền thống. Song song đó là những trò chơi dễ chơi, dễ trúng thưởng đúng chất hội chợ Tết. Đan xen còn là các trò chơi dân gian, hoạt động cho gia đình sôi động như ông đồ cho chữ, nhảy sạp, trang trí lì xì, gói bánh tét, các khu vực vui chơi giải trí của trẻ em… thu hút du khách ở mọi lứa tuổi.
Xuyên suốt thời gian trải nghiệm lễ hội, du khách có thể nghỉ ngơi tại khu vực sân khấu chính và thưởng thức những chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian xen lẫn âm nhạc hiện đại. Tại đây, các nghệ sĩ, nghệ nhân sẽ trình diễn đủ loại hình từ đờn ca tài tử, gánh hát lô tô, múa Chăm, nhã nhạc đến acoustic, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa địa phương của từng vùng miền.
Điểm độc đáo của Lễ hội Xuân Cần Giờ không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở thời gian hoàn thiện. Vinhomes Green Paradise Cần Giờ chỉ mất 10 tháng kể từ khi chính thức khởi công để mang đến một bộ mặt hoàn toàn mới cho vùng đất, thu hút không chỉ người dân địa phương, mà còn cả du khách trong và ngoài nước. Chính sự “thần tốc” đó là lời khẳng định về tầm vóc và sức sống thật của dự án, bảo chứng cho tốc độ cũng như cam kết của chủ đầu tư trong việc biến nơi đây thành điểm đến trải nghiệm thực thụ trong tương lai gần.
“Bữa tiệc thị giác” từ màn pháo hoa tầm cao đã kết thúc ngày khai mạc bùng nổ của Lễ hội Xuân Cần Giờ. Đêm giao thừa, khu vực này sẽ một lần nữa được thắp sáng để mang đến du khách màn khởi đầu năm mới tràn ngập sắc màu. Trong những ngày tới, lễ hội tiếp tục diễn ra với chuỗi hoạt động trải nghiệm, ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật xuyên suốt, mở cửa đón du khách đến tham quan, vui chơi và du xuân. Với những hoạt động đặc sắc diễn ra xuyên suốt từ nay đến hết 28/2, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ hứa hẹn trở thành điểm vui xuân sôi động hàng đầu cả nước, chứng minh tầm vóc siêu điểm đến quốc tế gắn với tiêu chí ESG++ và định hướng phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được thiết kế như trung tâm nghỉ dưỡng, lễ hội và giải trí sôi động bậc nhất khu vực, với trái tim là “kỳ quan giải trí toàn cầu” VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha - công viên chủ đề có số lượng trò chơi lớn nhất thế giới. Kề bên là quảng trường lễ hội biển rực rỡ, tổ hợp vui chơi 24/7 Cosmo Bay hàng đầu châu Á và K-Village sôi động ngày đêm. Paradise Lagoon rộng hơn 800 ha mang đến trải nghiệm biển giữa lòng đô thị, kết nối nhà hát Sóng Xanh - kiệt tác nghệ thuật 5.000 chỗ ngồi bên bờ đại dương. Hệ thống khách sạn gần 7.000 phòng; bệnh viện Vinmec Cần Giờ hợp tác Cleveland Clinic - hệ thống y tế số một nước Mỹ; đô thị hưu trí, dưỡng lão Vin New Horizon; cảng tàu quốc tế Landmark Harbour... mở ra dòng du khách toàn cầu, khẳng định vị thế “siêu điểm đến quốc tế” của Vinhomes Green Paradise, đón 40 triệu lượt khách mỗi năm, tạo cú hích mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế TP.HCM tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới.