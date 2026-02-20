Người trẻ Hàn Quốc tự tạo nghi thức đón Tết

Từ bói bài tarot đến tự làm bùa may mắn, giới trẻ Hàn Quốc đón năm mới theo cách riêng.

Người trẻ Hàn Quốc tự tạo ra những “nghi thức” mới để đón Tết âm lịch vui vẻ, sáng tạo hơn. Ảnh: Remitly.

Người trẻ Hàn Quốc tin rằng năm mới là thời điểm phù hợp để mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu, công việc và cuộc sống đều có thể được “khởi động lại”. Nhiều người trẻ tại Hàn Quốc có cách riêng để thu hút may mắn và năng lượng tích cực cho năm mới.

Chạy, nghe nhạc để “lấy vía” năm mới

Từ lâu, người Hàn Quốc đã có thói quen chào đón năm mới bằng những hoạt động quen thuộc như leo núi ngắm bình minh đầu tiên trong năm, hay ăn một bát canh bánh gạo để đánh dấu bản thân vừa thêm một tuổi.

Với thế hệ trẻ tại Hàn Quốc hiện nay, những nghi thức này dần trở nên cũ kỹ, họ tự tạo ra những nghi thức có tính cá nhân nhiều hơn, hiện đại, sáng tạo hơn để bắt đầu năm mới trong tâm thế vui vẻ.

Theo Korea JoongAng Daily, thay vì tĩnh lặng ngắm bình minh đầu năm, nhiều người trẻ chọn cách “chạy về phía bình minh”. Phong trào chạy bộ đang bùng nổ tại Hàn Quốc, các nhóm chạy xuất hiện nhiều, suất đăng ký marathon thường hết chỉ trong vài phút.

Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng kêu gọi tham gia các cuộc chạy ngắm bình minh vào ngày đầu năm mới xuất hiện khá nhiều, từ chạy trong thành phố cho đến các địa điểm gần núi, gần biển. Tại Seoul, núi Namsan và khu vực sông Hàn là điểm đến quen thuộc.

Vào khoảnh khắc giao thừa, không ít người trẻ Hàn Quốc tin rằng bài hát đầu tiên nghe trong năm mới sẽ định hình vận khí cả năm. Trên mạng, nhiều người chia sẻ danh sách nhạc, thậm chí cả thời điểm chính xác trong bài hát cần bấm vào để nghe, quan trọng là ca từ mang ý nghĩa may mắn.

Những ai mong muốn tài lộc thường chọn nghe Lotto của EXO hay Money của Lisa. Người cầu may mắn có thể nghe Lucky Girl Syndrome của ILLIT hay A Big Hit của Daesung (Big Bang). Với người mong tìm được tình yêu, ca khúc Some của BOL4 cũng được gợi ý.

Tarot, aekmagi và cơn sốt cầu may kiểu mới

Khi cần định hướng hoặc băn khoăn về tương lai, người trẻ Hàn Quốc hiện thường tìm đến các dịch vụ trực tuyến như bói bài tarot hay xem bói saju. Việc này ngày càng phổ biến mỗi dịp năm mới sắp đến.

Giới trẻ Hàn Quốc tiếp cận các dịch vụ này với tâm thế khá nhẹ nhàng. Họ xem đây như một hình thức tham khảo, không mang nặng màu sắc tín ngưỡng.

Xu hướng này đã thúc đẩy một số sự kiện được tổ chức trong dịp đón năm mới, như hội chợ bói toán Fortune Salon tại Seoul, nơi quy tụ hàng chục người bói bài tarot và pháp sư xem bói saju. Người đến tham dự hội chợ được tư vấn miễn phí và nhận bùa may mắn.

Nhiều người trẻ Hàn Quốc tặng nhau bùa may mắn hình cá minh thái khô do họ tự tay làm vào dịp đầu năm mới. Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Văn hóa Hàn Quốc còn tồn tại khái niệm aekmagi để chỉ các hành động và vật phẩm nhằm xua đuổi vận rủi trước khi nó xảy ra. Dù hiệu quả thật sự ra sao, aekmagi vẫn mang lại cảm giác an tâm, đánh dấu sự khởi đầu mới với những hy vọng mới.

Theo Naver, lượt tìm kiếm từ khóa aekmagi đã tăng đều từ năm 2023 và liên tục lập đỉnh mới. Nhiều thương hiệu nhanh chóng bắt nhịp xu hướng, tung ra các sản phẩm lấy cảm hứng từ aekmagi mỗi dịp năm mới.

Những hình thức truyền thống của aekmagi có thể kể tới ăn cháo đậu đỏ, ăn bánh gạo hoặc mang theo bùa hộ mệnh. Những năm gần đây, bùa may mắn hình cá minh thái khô đặc biệt thu hút sự chú ý. Từ tượng cá minh thái khô để treo trước cửa nhà, cho tới móc khóa, đồ trang trí hình cá minh thái khô đều được người trẻ săn lùng.

Cá minh thái khô vốn được người Hàn Quốc coi là biểu tượng của may mắn, tài lộc, xua đuổi tà khí nên thường được treo trước cửa nhà, trong cửa hàng hoặc dùng làm lễ vật trong các nghi thức cúng lễ. Bùa may mắn hình cá minh thái khô thể hiện mong ước về cuộc sống an lành, hạnh phúc và thịnh vượng trong văn hóa truyền thống Hàn Quốc.

Các nội dung dạy làm đồ thủ công, tự làm bùa may mắn aekmagi cho bản thân và người thân lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Các workshop hướng dẫn làm đồ thủ công dịp đón năm mới cũng trở nên hút khách. Với nhiều người trẻ, việc tặng nhau bùa may mắn aekmagi đã trở thành cách chúc mừng năm mới độc đáo và vui nhộn hơn.